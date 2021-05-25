Yusuf Yazıcı: 'Şampiyon olduk baba'

Lille'de şampiyonluk sevinci yaşayan Yusuf Yazıcı'nın kariyerinin zirveye çıkmasındaki kilit isimler Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'e konuştu. Milli oyuncunun babası İsmail Yazıcı, "Hayallerini yaşıyor, biz de onunla mutlu oluyoruz" dedi.Bir baba olarak tarif edilemez mutluluk yaşadığını da vurgulayan Yazıcı, "Maça 11'de başlaması ve devamında şampiyon olmalarını ailece soluksuz izledik ama en son da onu Türk bayrağı ile görünce gururlandık ve duygusallaştık. Ben de milli formayı giyerek maçı takip etmiştim. Hemen bizi aradı ve sevincini yaşadı, 'Başardık' dedi. Hayallerini gerçekleştirmek istiyordu ve bir bölümünü başardı" diye konuştu.Yusuf Yazıcı'nın ağabeyi Cihan Yazıcı, "Bu önemli zafer Yusuf'un hayal ettiği ve hedeflediği şeylerin sadece bir bölümü. O hep çalışıyor ve hep daha fazlasını istiyor" ifadelerini kullandı. Oyuncunun Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda kupayı kaldırdığı dönemdeki hocası şimdi ise menajeri olan Adem Cebeci de "Çok hırpalandı çok üzüldü. Ama hayaller için bazen sevdiklerini de üzeceksin; üzdü belki ama gelecek adına çok büyük adım attı. İnanılmaz bir gurur yaşadık. Bayrağı sırtında koşmaya başladığı zaman ağladım" dedi.Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Yusuf'un altyapıdaki herkese büyük bir örnek olduğunu söyledi. "Onun mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu" diyen Doğan şöyle devam etti: "Altyapıdaki arkadaşlara yolun sonunun nereye varabileceğini gösteren güzel bir örnek. Herkes kendine onu örnek almalı ve sürekli çalışmalı.