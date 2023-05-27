Haber Tarihi: 27 Mayıs 2023 15:54 - Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 15:54

YSK SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILABİLİR Mİ? | Seçmen bilgi kağıdı sorgulama

Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi Sorusunun yanıtı, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geri sayım sürerken seçmenlerin oy kullanmaya gidecek seçmenler tarafından sorgulanıyor. Nerede oy kullanacağını öğrenen vatandaşlar, seçmen bilgi kağıdı olmadan oy kullanılıp kullanılmayacağını merak ediyor. Peki, seçmen kağıdı zorunlu mu, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?

YSK SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILABİLİR Mİ? | Seçmen bilgi kağıdı sorgulama
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Seçim 2023 için geri sayım sürerken gözler oy kullanacak vatandaşlar bazı detayları araştırmaya başladı. YSK, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi. Peki, oy kullanmak için yeni kimlik şart mı? Eski kimlik ve nüfus cüzdanı ile oy kullanılır mı? İşte oy vermek için gerekli evraklar...
SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILABİLİR Mİ?

Seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilmektedir. Seçmenler e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesi önemli bir karar aldı.

YSK, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi.

14 Mayıs'ta kullanılan seçmen kağıtlarının 28 Mayıs'ta da kullanılacağı belirtilmişti.

AK Parti karışıklık olmaması adına ikinci tur için de seçmen kağıdı gönderilmesi için başvuru yapmıştı.

Vatandaşlar e-devlet üzerinden oy kullanacakları sandığı görebilecek.

YSK'dan seçmen kağıdı kararı - 128 Mayıs'taki oy pusulası böyle olacak

ESKİ KİMLİK, NÜFUS CÜZDANI İLE OY KULLANILIR MI?


Edinilen bilgilere göre TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.

OY VERMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Seçmen bilgi kağıdı
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