YouTube Premium Lite nedir, fiyatı ne kadar? 2025

YouTube, geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiği düşük bütçeli Premium Lite abonelik paketini Türkiye'deki kullanıcılarına da sunmaya başladı.

Premium'a kıyasla daha sınırlı özellikler sunan bu paket, aylık 49,99 TL fiyat etiketiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

YouTube Premium Lite, adından da anlaşılacağı üzere standart Premium deneyimin kırpılmış bir versiyonu. Paket kapsamında kullanıcılar, çoğu videoyu reklamsız olarak izleyebiliyor. Ancak YouTube Music, Shorts ve arama sonuçları gibi alanlarda hala reklamlara rastlamak mümkün.

Ayrıca arka planda oynatma ve çevrimdışı izleme (indirme) gibi özellikler de Premium Lite'a dahil değil.

Tıpkı standart Premium pakette olduğu gibi, YouTube Premium Lite'a ilk kez abone olacak kullanıcılar için 1 aylık ücretsiz deneme kampanyası da geçerli. Bu sayede kullanıcılar, deneyimledikten sonra abone olup olmamaya karar verebiliyor.