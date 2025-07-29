Haber Tarihi: 29 Temmuz 2025 15:46 - Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025 15:46

YouTube Premium Lite nedir, fiyatı ne kadar? 2025

YouTube, reklamsız izleme isteyen ancak tam Premium fiyatını ödemek istemeyen kullanıcılar için geliştirdiği Premium Lite paketini Türkiye'de erişime açtı. 49,99 TL'lik yeni paket, bazı temel özellikleri kapsam dışı bırakıyor. Peki, YouTube Premium Lite nedir, fiyatı ne kadar?

YouTube Premium Lite nedir, fiyatı ne kadar? 2025
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YouTube, geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiği düşük bütçeli Premium Lite abonelik paketini Türkiye'deki kullanıcılarına da sunmaya başladı.

Premium'a kıyasla daha sınırlı özellikler sunan bu paket, aylık 49,99 TL fiyat etiketiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

ARKA PLANDA OYNATMA VE ÇEVRİMDIŞI İZLEME DAHİL DEĞİL

YouTube Premium Lite, adından da anlaşılacağı üzere standart Premium deneyimin kırpılmış bir versiyonu. Paket kapsamında kullanıcılar, çoğu videoyu reklamsız olarak izleyebiliyor. Ancak YouTube Music, Shorts ve arama sonuçları gibi alanlarda hala reklamlara rastlamak mümkün.

Ayrıca arka planda oynatma ve çevrimdışı izleme (indirme) gibi özellikler de Premium Lite'a dahil değil.

BİR AY ÜCRETSİZ DENEME

Tıpkı standart Premium pakette olduğu gibi, YouTube Premium Lite'a ilk kez abone olacak kullanıcılar için 1 aylık ücretsiz deneme kampanyası da geçerli. Bu sayede kullanıcılar, deneyimledikten sonra abone olup olmamaya karar verebiliyor.
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