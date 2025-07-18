Haber Tarihi: 18 Temmuz 2025 12:25 - Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2025 12:25

YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi 2025: ÖSYM YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sınav yerlerini görüntüleyebilecek. 27 Temmuz'da düzenlenecek sınavda adaylar geçerli kimlik belgeleriyle birlikte sınav giriş belgelerini yanlarında bulunduracak. YÖKDİL sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacak.

YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi 2025: ÖSYM YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
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YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2025/YÖKDİL sınavına başvuru yapan adayların bina/salonlara atama işlemlerinin yamamlandığı aktarıldı. YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi üzerinde sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve adayın fotoğrafı yer alacak. Sınava katılacak adayların en az 1 saat öncesinde sınav salonlarında hazır bulunacak. Peki YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, YÖKDİL sınav yerleri sorgulama ekranı…

YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada " 27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2025-YÖKDİL/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 17 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir" ifadeleri kullanıldı.

SINAVA KATILACAK ADAYLAR DİKKAT

27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adayların sınavların düzenleneceği okullarda en az 1 saat önce hazır olması gerekmektedir. YÖKDİL sınav giriş belgesi veya geçerli kimlik kartı olmayan adaylar sınavlara alınmayacak.
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