YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi 2025: ÖSYM YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2025/YÖKDİL sınavına başvuru yapan adayların bina/salonlara atama işlemlerinin yamamlandığı aktarıldı. YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi üzerinde sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve adayın fotoğrafı yer alacak. Sınava katılacak adayların en az 1 saat öncesinde sınav salonlarında hazır bulunacak. Peki YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, YÖKDİL sınav yerleri sorgulama ekranı…

ÖSYM'den yapılan açıklamada " 27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2025-YÖKDİL/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 17 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir" ifadeleri kullanıldı.



27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adayların sınavların düzenleneceği okullarda en az 1 saat önce hazır olması gerekmektedir. YÖKDİL sınav giriş belgesi veya geçerli kimlik kartı olmayan adaylar sınavlara alınmayacak.