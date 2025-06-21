Haber Tarihi: 21 Haziran 2025 09:50 - Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2025 09:50

YKS'ye kaç kişi girdi? 2025 TYT ve AYT'ye kaç kişi girdi?

YKS'nin tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyişin ilk aşamasının bugün sona erdiğini, 3 milyondan fazla adayın beklediği 2025-YKS sonuçlarını açıkladıklarını bildiren Ersoy, adayların sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden öğrenebileceklerini söyledi.

YKS'ye kaç kişi girdi? 2025 TYT ve AYT'ye kaç kişi girdi?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 20-21 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) sonuçları açıklandı. Yks'de kaç kişinin birinci olduğu merak ediliyor. 2024 Yks'ye giren aday sayısı ve detayları araştırılıyor. Peki, Yks'de kaç kişi birinci oldu? 2025 Yks'ye kaç kişi katıldı?

YKS'DE KAÇ KİŞİ BİRİNCİ OLDU?

Üniversite sınavına bu yıl başvuruda bulunanların sayısı ÖSYM'nin aktardığı verilere göre şu şekilde:

Temel Yeterlilik Testi (TYT) başvuru sayısı 3 milyon 36 bin 945
Alan Yeterlilik Testi (AYT) başvuru sayısı 1 milyon 983 bin 766
Yabancı Dil Testi (YDT) başvurusu sayısı 228 bin 814

İstanbul'dan 5 aday birinci oldu. ÖSYM Başkanı Ersoy, sonuçların açıklanmasıyla dereceye giren adayların da belli olduğunu belirtti. Büyük bir sabır ve gayret göstererek bu başarıyı elde eden adayları tebrik eden Ersoy, başarının tek başına elde edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı ve şunları kaydetti:

"Şampiyonlarımıza en büyük desteği veren, her an yanlarında olan anne ve babalarımıza, bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve eğitim hayatı boyunca yol gösteren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki, eğitim sürecini en güzel şekilde tamamlayacaklar, 'Yeniden büyük Türkiye' ve 'Yeni bir dünya' ideal ve hedefindeki ülkemize faydalı vazifelerde görev yapacaklar."

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy

Ersoy, dereceye giren adayları şu şekilde açıkladı:

"Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincimiz Süleyman Mete Genç, Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi-Mersin;

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincilerimiz, eşit ağırlık alanında Berra Kuruş, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi-İstanbul, sayısal alanında Arda Taşdemir Cemil Meriç Fen Lisesi-Elazığ, sözel alanında Fatih Emre Düzcan, Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi-Rize;

Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerimiz Almanca Sevgi Kırmızı bekmez, Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul, Arapça Yusuf Salih Orhan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi-İstanbul, Fransızca Yunus Emre Aydoğan, Çapa Fen Lisesi-İstanbul, İngilizce Mehmet Alp Güneş, İstanbul Atatürk Fen Lisesi-İstanbul, Rusça Safiye Yaşar, Ayrancı Anadolu Lisesi-Ankara"

Sonucunu öğrenen adaylardan, aşırı yük oluşmaması için tekrar tekrar internet sayfasına girmemelerini isteyen Ersoy, YKS sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.



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