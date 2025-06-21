Haber Tarihi: 21 Haziran 2025 09:51 - Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2025 09:51

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-ÖSYM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran'da yapılacak. Sınav, Türkiye'deki tüm illerle birlikte KKTC'de gerçekleştirilecek. Peki, ÖSYM 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-ÖSYM
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YKS'nin 20 Haziran saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'den 120 soru yöneltilecek.

Sınavın ikinci oturumu AYT ise 9 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.

Üçüncü ve son oturum YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS adaylarının sınava gelirken sınava giriş ve fotoğraflı geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 17 Temmuz 2024'te açıklanacak.

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