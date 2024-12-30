Haber Tarihi: 30 Aralık 2024 17:01 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024 17:01

Yılbaşında kırmızı iç çamaşırı, külot neden giyilir? 2025

Yılbaşını temsil eden kırmızı ve yeşil renkleri Aralık ayı boyunca tüm evleri ve vitrinleri süslüyor. Yılbaşında ne giyilir diye düşünüldüğünde ilk akla kırmızı parçalar geliyor. Peki, yılbaşında kırmızı iç çamaşırı, külot neden giyilir?

Yılbaşında kırmızı iç çamaşırı, külot neden giyilir? 2025
Abone Ol
Yeni yıl yaklaşıyor... Yeni yılı karşılama ritüelleri kültürden kültüre değişiklik gösteriyor. Her yıl 31 Aralık gelmeden önce kendinize ve yakın arkadaşlarınıza kırmızı iç çamaşırı hediye alanlardan mısınız? Peki, yılbaşında kırmızı iç çamaşırı, külot neden giyilir? 

YILBAŞINDA KIRMIZI İÇ ÇAMAŞIRI, KÜLOT NEDEN GİYİLİR?

Her sene Aralık ayında kırmızı iç çamaşırı alışverişleri yapılıyor. Kırmızı iç çamaşırının her tene yakıştığını biliniyor. Ancak bu alışverişlerin temel nedeni görsellikten çok daha başka. Yılbaşında kırmızı iç çamaşırı giymek tüm dünyada uygulanan bir adet olarak görülüyor.

İLK KIRMIZI KÜLOT FİKRİ 1956 YILINDA ATILDI

Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı giyilir soruları sıklıkla aratılıyor. Bu geleneğin başlangıcı çok eskilere dayanıyor. Kırmızı külotlar, 1956 yılında iflas eden Amerikalı bir iç çamaşırı satıcısı Henry George'un fikriydi. George, kadınların sütyen ve külotları takım olarak kırmızı renkte alırken, tek külot alanların sadece siyah ya da beyaz renkleri tercih ettiklerini fark etti.
 
ŞANS GETİRDİĞİ DÜŞÜNCESİ TAMAMEN SATIŞ TAKTİĞİ OLARAK BAŞLAMIŞTI

Hemen çalışanlarıyla bir toplantı düzenleyen George, kırmızı külotları satmak için bir strateji geliştirdi. Yılbaşından bir hafta önce üç yıldır satamadığı kırmızı külotları yakın çevresindeki kadınlara hediye ederek, bunun onlara şans getireceğini söyledi.

GELENEK HALİNE GELDİ

Böylece 31 Aralık günü George'un deposunda kalan kırmızı külotların hepsi tükenirken, kırmızı külotların şans getireceği kulaktan kulağa yayıldı ve gelenek haline geldi.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Yılbaşı
Gündem

Diğer Haberler

Newcastle United, MANU'nun yarasına tuz bastı Manchester United Newcastle United, MANU'nun yarasına tuz bastı
Ipswich Town, evinde Chelsea'yi devirdi Chelsea Ipswich Town, evinde Chelsea'yi devirdi
Al Nassr'da Cristiano Ronaldo şoku! Dünya Transferler Al Nassr'da Cristiano Ronaldo şoku!
Rennes, Seko Fofana transferini bitiriyor Rennes Rennes, Seko Fofana transferini bitiriyor
Nantes, Anthony Lopes'i transfer etti Nantes Nantes, Anthony Lopes'i transfer etti
Fatih Terim'in ilk hamlesi Leandro Paredes Dünya Futbolu Fatih Terim'in ilk hamlesi Leandro Paredes
Acun Ilıcalı: 'Ben '3 yıldız transferi' demedim!' Fenerbahçe Acun Ilıcalı: "Ben '3 yıldız transferi' demedim!"
Fenerbahçe'den Nathan Ngoumou hamlesi Fenerbahçe Fenerbahçe'den Nathan Ngoumou hamlesi
Galatasaray'dan Tomas Cvancara hamlesi Galatasaray Galatasaray'dan Tomas Cvancara hamlesi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Milan Skriniar adım adım Galatasaray'a!
2
Acun Ilıcalı: "Ben '3 yıldız transferi' demedim!"
3
Galatasaray'dan Muani için resmi teklif!
4
Galatasaray'dan Tomas Cvancara hamlesi
5
Galatasaray'da Sainz için şartlar zorlanacak!
6
Hacıosmanoğlu'ndan kulüplere hakemler için mesaj!
7
AC Milan'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

SON HABERLER