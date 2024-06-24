Haber Tarihi: 24 Haziran 2024 14:54 - Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024 14:54

Yeni Vergi Paketi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Yeni vergi paketinin hazırlıklarında sona gelindi ve kanun teklifi kısa sürede meclise sunulacak. İşte gelecek yeni düzenleme.

Yeni Vergi Paketi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
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Ekonomi dünyasında merakla beklenen yeni vergi paketi, yakında yürürlüğe girecek. Bu paket, ekonomide önemli değişiklikler yapmayı amaçlıyor ve vatandaşlar ile işletmeler için bir dizi yeni düzenleme getiriyor.

Yeni Vergi Paketi Yürürlüğe Giriş Tarihi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi paketi, Meclis'te yapılan oylamanın ardından kabul edildi. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, 1 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı. Bu tarih, vatandaşlar ve işletmeler için yeni vergi düzenlemelerine uyum sağlamak adına kritik bir dönemi işaret ediyor.

BAHŞİŞLERE VE MOTOKURYELERE VERGİ VAR MI?

Gelir İdaresi, bahşişlere ve motokurye kazançlarına vergi önermişti. Bu öneride kararı Bakanlık verdi ve Mehmet Şimşek şu açıklamayı yaptı:

"Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz.

Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz.

Düzenleme ile motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş gelirleri normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV'ye tabi olmayacak"

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?

Yurt dışı çıkış harcının önce 1500 liraya çıkarılacağı açıklanmıştı. GİB ise 3 bin liraya kadar çıkarılabileceği önerisinde bulundu. AK Parti kaynakları ise yaptığı son dakika açıklamasında 1000 ila 1500 arası bir rakam telaffuz etti. Detayları için Tıklayın

KDV İSTİSNALARI, KİRA, KONUT VE DİĞER DÜZENLEMELER

Kirada yeni stopaj vergisi, kiralardan alınan vergilere düzenlemeler, KDV istisnaları ve diğer vergi düzenlemeleri de bu paketin içinde olacak.

YENİ VERGİ PAKETİ MECLİSE NE ZAMAN GELECEK?

Yeni vergi paketinin gelecek hafta meclise sunulacağı öğrenildi. Temmuz ayının ilk günlerinde mecliste görüşülecek düzenlemenin kısa sürede meclisten geçmesi ve Temmuz ayının ortasında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
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