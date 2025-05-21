Haber Tarihi: 21 Mayıs 2025 13:29 - Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2025 13:29

Yarın otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs otobüsler grevde mi, çalışıyor mu?

Milyonlarca vatandaşın merakla sorduğu "Yarın otobüsler çalışıyor mu?" sorusu, özellikle büyükşehirlerde yaşayan ve günlük ulaşımlarını toplu taşıma ile sağlayanlar için kritik bir önem taşıyor. 22 Mayıs Perşembe günü için "22 Mayıs otobüsler grevde mi, çalışıyor mu?" endişesi taşıyan yolcular, seyahat planlarını netleştirmek adına güncel bilgileri araştırıyor. Kent içi ulaşımın can damarı olan otobüs seferleriyle ilgili son durum, çalışma saatleri ve olası aksaklıklar hakkında en doğru bilgiye ulaşmak, günlük yaşamın aksamaması için büyük önem arz ediyor. Peki, gerçekten yarın otobüsler çalışıyor mu ve 22 Mayıs Perşembe günü otobüsler grevde mi, çalışıyor mu?

Yarın otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs otobüsler grevde mi, çalışıyor mu?
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İstanbul'da 22 Mayıs Perşembe günü özel halk otobüslerinin grev yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. İBB'ye bağlı sefer yapan özel halk otobüsü sahipleri, dört aydır ödeme alamadıkları gerekçesiyle 3 bin 41 otobüs için kontak kapatma kararı aldı.  Peki, gerçekten yarın otobüsler çalışıyor mu ve 22 Mayıs Perşembe günü otobüsler grevde mi, çalışıyor mu?

YARIN OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU? 22 MAYIS 2025 PERŞEMBE GÜNCEL DURUM  

İstanbul'da İETT'ye bağlı olarak çalışan özel halk otobüsü sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) aylardır ödeme alamadıkları gerekçesiyle 22 Mayıs Perşembe günü grev yapacak. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık'ın yaptığı açıklamalara göre, 3 bin 41 özel halk otobüsü 22 Mayıs'tan (yarın) itibaren kontak kapatma kararı alındı.

İSTANBUL'DA YARIN OTOBÜSLER GREV YAPACAK MI?

İBB'den 4 aydır para alamayan özel halk otobüsü sahipleri, greve gitme kararı aldı. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık tarafından yapılan açıklamada, 22 Mayıs'ta özel halk otobüslerinin kontak kapatacaklarını söyledi.

Ovacık, açıklamasında 4 aydır para alamadıklarını belirterek, İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi 4. ayı da para almadan geçirdik. Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15'inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15'ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler.'' açıklamasında bulundu.

İSTANBUL'DA OTOBÜSLER GREVDE Mİ 22 MAYIS?

22 Mayıs Perşembe günü'nden itibaren İstanbul'daki özel halk otobüslerinin sefere çıkmayacağı duyuruldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Göksel Ovacık, İBB'den 4 aydır para alamadıklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi 4. ayı da para almadan geçirdik. Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15'inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15'ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler." dedi

İstanbul'un pek çok ilçesinde çalışan binlerce özel halk otobüsünün kontak kapatması durumunda, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun bir yolcu trafiği yaşanması bekleniyor. Vatandaşlar ise otobüs grevlerine karşı alternatif ulaşım yollarını araştırmaya başladı.

22 MAYIS OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul'da İBB'ye bağlı sefer yapan 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak. Bu kapsamda yarın özel halk otobüsleri hizmet vermeyecek. Vatandaşların sorun yaşamaması için alternatif ulaşım araçlarını tercih etmeleri öneriliyor.

OTOBÜSLER NEDEN GREVE GİDİYOR?

İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İBB'den ödeme alamadıklarını, yakıt ve personel maaşlarını ödeyemez hale geldiklerini belirterek kontak kapatma kararlarını açıkladı.

ULAŞIMDA BÜYÜK AKSAMA OLABİLİR

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan iş ve okul trafiği, genellikle özel halk otobüslerinin yükünü hafifletmesiyle dengede kalıyordu. Ancak 3 binden fazla otobüsün aynı anda sefer dışı kalması, metrobüs, tramvay ve minibüs gibi diğer ulaşım araçlarında ciddi yoğunluk oluşturabilir.




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