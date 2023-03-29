Haber Tarihi: 29 Mart 2023 16:05 - Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 16:21

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 30 MART 2023 İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

Türkiye, mayıs ayının sonu itibarıyla soğuk ve yağışlı havların etkisine girdi. İstanbul'da kar tatili var mı? sorusu 29 Mart Çarşamba günü Türkiye gündemine giren konulardan birisi oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son uyarıda Türkiye genelinde sıcaklıkların 8-15 derece arasında düşeceğine işaret etti. 30 Mart kar tatili haberleri de bu sebeple birçok ilde ve ilçedeki vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Ankara Valiliği tarafından yapılan son açıklamada 29 Mart Çarşamba günü Ankara'nın güney ilçeleri ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 30 Mart kar tatili olan iller var mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 30 MART 2023 İstanbul'da yarın okullar tatil mi?
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Ankara'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ankara'da yaşayan vatandaşlar ise okullar tatil mi öğrenmek istiyor. 29-30 Mart 2023 Ankara hava durumundan dolayı okullar tatil olacak mı? Ankara Valiliği'nden duyuru yapıldı mı? İşte Ankara hava durumu ve eğitim öğretim ile ilgili son durum... 

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 30 MART 2023 

Okulların tatil olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara sporx.com üzerinden ulaşabilirsiniz...
30 MART ÇARŞAMBA ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği, sosyal medyada yaptığı açıklamada vatandaşları uyardı. Valilik tarafından yapılan son açıklamada 29 Mart Çarşamba günü Ankara'nın güney ilçeleri ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı uyarısı yapıldı. Başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle okulların tatili olup olmayacağı ise veliler ve öğrenciler tarafından merak edildi. Şu an için valilik tarafından herhangi bir tatil kar tatili açıklaması yapılmadı.
30 MART 2023 KAR TATİLİ OLAN İLLER VAR MI?

Türkiye'nin birçok bölgesinde 29 Mart Çarşamba günü kar yağışı etkili oluyor. Kar yağan illerde de öğrenciler de tatil beklentisi oluşmaya başladı. Şu ana kadar herhangi bir valilik kar tatili açıklamasında bulunmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri güncel olarak haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtına nedeniyle 32 kente sarı, 24 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu. Yeni hava durumu raporuna göre ülke genelinde sıcaklıkların 8 ila 15 derece azalacağı tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR 8 İLA 15 DERECE AZALIYOR

Ülkemiz genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı beklendiğinden dikkatli tedbirli olunmalıdır.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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