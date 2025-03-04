Yaren Leylek geldi mi? Canlı Yaren Leylek nerede?

Senelerdir ülkemize uğrayan Yaren leylek için bekleyiş sürüyor. Adem Yılmaz'ın kayığına konmasının üzerine tüm dünyada tanınan Yaren için bekleyiş devam ediyor.

Göl manzarası olan yuvasına gelmesi beklenen Yaran leylek heyecanla bekleniyor. 2025 mart ayı itibarıyla henüz gelmeyen Yaren leylek için bekleyiş sürüyor. Adem amca ile buluşmalarını fotoğraflayan Alper Tüydeş, henüz Yaren leyleğin gelmediğini duyurdu. Tüydeş, "Yaren'den hâlâ haber yok arkadaşlar. Bazı sayfalar tıklanma peşinde itibar etmeyiniz! " ifadeleri ile henüz gelmediğini paylaştı.

Her yıl heyecanla beklenen Yaren leylek için kurulan kamera aracılığıyla 7/24 yuvasını canlı olarak "www.yarenleylek.com" sitesi üzerinden izlenebiliyor. Karacabey Belediyesi'nin kurduğu bu site aracılığıyla Yaren leylek geldi mi, gelmedi mi öğrenilebiliyor.