Haber Tarihi: 04 Mart 2025 11:59 - Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2025 11:59

Yaren Leylek geldi mi? Canlı Yaren Leylek nerede?

Yıllar önce Uluabat Gölü'nde balık tutarken Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren Leylek her yıl heyecanla bekleniyor. Tüm dünyanın tanıdığı Yaren Leylek için canlı takip yapılıyor. Adem amca ile Yaren leylek arasındaki samimi bağ ise tüm herkesin yüreklerini ısıtıyor.

Yaren Leylek geldi mi? Canlı Yaren Leylek nerede?
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Senelerdir ülkemize uğrayan Yaren leylek için bekleyiş sürüyor. Adem Yılmaz'ın kayığına konmasının üzerine tüm dünyada tanınan Yaren için bekleyiş devam ediyor.

YAREN LEYLEK GELDİ Mİ 2025?

Göl manzarası olan yuvasına gelmesi beklenen Yaran leylek heyecanla bekleniyor. 2025 mart ayı itibarıyla henüz gelmeyen Yaren leylek için bekleyiş sürüyor. Adem amca ile buluşmalarını fotoğraflayan Alper Tüydeş, henüz Yaren leyleğin gelmediğini duyurdu. Tüydeş, "Yaren'den hâlâ haber yok arkadaşlar. Bazı sayfalar tıklanma peşinde itibar etmeyiniz! " ifadeleri ile henüz gelmediğini paylaştı.

YAREN LEYLEK CANLI TAKİP EDİLİYOR

Her yıl heyecanla beklenen Yaren leylek için kurulan kamera aracılığıyla 7/24 yuvasını canlı olarak "www.yarenleylek.com" sitesi üzerinden izlenebiliyor. Karacabey Belediyesi'nin kurduğu bu site aracılığıyla Yaren leylek geldi mi, gelmedi mi öğrenilebiliyor.
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