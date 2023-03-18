Xavi, yolsuzluk iddialarıyla ilgili konuştu!

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Katalan devinin yaptığı iddia edilen yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili konuştu.



Xavi yaptığı açıklamada, "Bu durum beni rahatsız etmiyor. Bırakın insanlar istediğini düşünsün, ben nasıl kazandığımı biliyorum." açıklamasını yaptı.



İspanyol çalıştırıcı, "Bir gün hakemler sayesinde kazanırsam işi bırakır, evime giderim. Ama o duyguyu hiç yaşamadım." diye konuştu.



Ayrıca, "Bu sezonun ana hedefi olan La Liga'yı kazanmaya odaklandık." diyerek sözlerini noktaladı.





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