Wilfried Zaha MLS yolcusu!

Galatasaray'ın sezon başında Lyon'a kiralık olarak gönderdiği Wilfried Zaha'nın MLS ekibi Charlotte'ye transfer olmaya yakın olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Wilfried Zaha MLS yolcusu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2025 19:30
Son güncelleme 15 Ocak 2025 20:30
Galatasaray'dan Lyon'a kiralık olarak transfer olan ve Fransa'da beklentilerin altında kalan Wilfried Zaha için flaş bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Charlotte FC, Wilfried Zaha ile anlaşmaya vardı.

İŞTE GALATASARAY'A YAPILAN TEKLİF

Haberde MLS ekibinin Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

Charlotte'nin sarı kırmızılılara yaptığı teklif şu şekilde;

Satın alma opsiyonu: 3.5 milyon euro
Son opsiyon kullanma tarihi: Aralık 2025
Zaha'nın maaşını Charlotte ödeyecek.

KİRALAMA BEDELİ İSTENİYOR

Öte yandan Galatasaray'ın bu teklife ek olarak kiralama bedeli de istediği ve anlaşmanın yakın olduğu aktarıldı.

Lyon, kiralık olarak forma giyen Fildişi Sahilli oyuncunun, MLS ekibiyle anlaşması halinde sözleşmesini feshedecek.

Bu sezon Lyon formasıyla 6 maça çıkan Wilfried Zaha, 1 asistlik katkı verdi.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery