Wilfried Zaha MLS yolcusu!

Galatasaray'dan Lyon'a kiralık olarak transfer olan ve Fransa'da beklentilerin altında kalan Wilfried Zaha için flaş bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Charlotte FC, Wilfried Zaha ile anlaşmaya vardı.
İŞTE GALATASARAY'A YAPILAN TEKLİF
Haberde MLS ekibinin Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi.
Charlotte'nin sarı kırmızılılara yaptığı teklif şu şekilde;
Satın alma opsiyonu: 3.5 milyon euro
Son opsiyon kullanma tarihi: Aralık 2025
Zaha'nın maaşını Charlotte ödeyecek.
KİRALAMA BEDELİ İSTENİYOR
Öte yandan Galatasaray'ın bu teklife ek olarak kiralama bedeli de istediği ve anlaşmanın yakın olduğu aktarıldı.
Lyon, kiralık olarak forma giyen Fildişi Sahilli oyuncunun, MLS ekibiyle anlaşması halinde sözleşmesini feshedecek.
Bu sezon Lyon formasıyla 6 maça çıkan Wilfried Zaha, 1 asistlik katkı verdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Charlotte FC, Wilfried Zaha ile anlaşmaya vardı.
İŞTE GALATASARAY'A YAPILAN TEKLİF
Haberde MLS ekibinin Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi.
Charlotte'nin sarı kırmızılılara yaptığı teklif şu şekilde;
Satın alma opsiyonu: 3.5 milyon euro
Son opsiyon kullanma tarihi: Aralık 2025
Zaha'nın maaşını Charlotte ödeyecek.
KİRALAMA BEDELİ İSTENİYOR
Öte yandan Galatasaray'ın bu teklife ek olarak kiralama bedeli de istediği ve anlaşmanın yakın olduğu aktarıldı.
Lyon, kiralık olarak forma giyen Fildişi Sahilli oyuncunun, MLS ekibiyle anlaşması halinde sözleşmesini feshedecek.
Bu sezon Lyon formasıyla 6 maça çıkan Wilfried Zaha, 1 asistlik katkı verdi.