Voleybolda yeni hafta start alıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda 13. hafta 17 Aralık Cumartesi günü, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 11. hafta ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Liglerde haftanın programı şöyle:
Efeler Ligi
17 Aralık Cumartesi:
13.00 Spor Toto-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)
13.00 TÜRŞAD-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (Adilcevaz)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü)
16.00 Altekma-Fenerbahçe HDI Sigorta (İzmir Atatürk)
16.00 Develi Belediyespor-Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor (Develi Murat Kocatürk)
18 Aralık Pazar:
13.00 Cizre Belediyespor-Ziraat Bankkart (Şırnak)
Sultanlar Ligi
18 Aralık Pazar:
14.00 Türk Hava Yolları-İlbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)
15.00 PTT-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (Cengiz Göllü)
17.00 Fenerbahçe Opet-Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel Voleybol)
19 Aralık Pazartesi:
20.00 Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru (Bahçeköy Orman Fakültesi)
Eczacıbaşı Dynavit-Bolu Belediyespor ve VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları, İstanbul ekiplerinin Antalya'da devam eden 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmesi nedeniyle ertelendi.
Liglerde haftanın programı şöyle:
Efeler Ligi
17 Aralık Cumartesi:
13.00 Spor Toto-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)
13.00 TÜRŞAD-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (Adilcevaz)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü)
16.00 Altekma-Fenerbahçe HDI Sigorta (İzmir Atatürk)
16.00 Develi Belediyespor-Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor (Develi Murat Kocatürk)
18 Aralık Pazar:
13.00 Cizre Belediyespor-Ziraat Bankkart (Şırnak)
Sultanlar Ligi
18 Aralık Pazar:
14.00 Türk Hava Yolları-İlbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)
15.00 PTT-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (Cengiz Göllü)
17.00 Fenerbahçe Opet-Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel Voleybol)
19 Aralık Pazartesi:
20.00 Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru (Bahçeköy Orman Fakültesi)
Eczacıbaşı Dynavit-Bolu Belediyespor ve VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları, İstanbul ekiplerinin Antalya'da devam eden 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmesi nedeniyle ertelendi.
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