Victor Osimhen Union SG Maçında Oynayacak mı?

Gençlerbirliği maçında forma giymeyen ve tedavisi yoğun bir şekilde devam eden Victor Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber geldi.



Kulübe yakın kaynaklardan alınan son bilgilere göre; Victor Osimhen'in Union SG maçında forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör Okan Buruk ve sağlık heyetinin yaptığı toplantı sonucunda, oyuncunun sakatlığının nüksetmemesi adına bu maçta dinlendirilmesi planlanıyor.



🎯 Hedef: Fenerbahçe Derbisi



Sarı-kırmızılı teknik heyetin asıl hedefi, Osimhen'i ligde 1 Aralık'ta oynanacak kritik Fenerbahçe derbisine tam kapasiteyle hazırlamak. Yıldız oyuncunun tedavisine salonda bireysel çalışmalarla devam ettiği ve Cuma günü yapılacak son kontrollerin ardından derbi kadrosuna dahil edileceği belirtiliyor.



📋 Galatasaray'da Diğer Eksikler Kimler?



Union SG maçı öncesi Galatasaray revire dönmüş durumda. Osimhen'in yanı sıra kadroda olması beklenmeyen diğer isimler şunlar:



Yunus Akgün: Sakatlığı sürüyor.



Kaan Ayhan: Tedavisi devam ediyor, maçta oynaması zor.



Berkan Kutlu: Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayabilir.



🦁 Osimhen Yoksa Forvette Kim Oynayacak?



Osimhen'in yokluğunda Okan Buruk'un hücum hattındaki planı da netleşiyor. Tecrübeli teknik adamın, ileri uçta Mauro Icardi'ye şans vermesi, oyunun gidişatına göre ise Michy Batshuayi hamlesini kullanması bekleniyor.



Galatasaray'ın Union SG Maçı Muhtemel 11'i



Eksiklerin çokluğu nedeniyle kadroda revizyon yapılması bekleniyor:



Kaleci: Muslera



Savunma: Jelert, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs



Orta Saha: Torreira, Gabriel Sara



Kanatlar: Barış Alper Yılmaz, Sallai



Forvet Arkası: Mertens



Forvet: Mauro Icardi

