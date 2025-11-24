Haber Tarihi: 24 Kasım 2025 17:18 -
Güncelleme Tarihi:
24 Kasım 2025 17:18
Victor Osimhen Union SG Maçında Oynayacak mı?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde yarın akşam Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarların gözü kulağı takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen'de. Milli arada yaşadığı sakatlık sonrası Gençlerbirliği maçında riske edilmeyen Nijeryalı golcünün bu maçta sahada olup olmayacağı belli oldu. Peki, Osimhen Union SG maçında oynayacak mı?, kadroda var mı? İşte son gelişmeler...
Gençlerbirliği maçında forma giymeyen ve tedavisi yoğun bir şekilde devam eden Victor Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber geldi.
Kulübe yakın kaynaklardan alınan son bilgilere göre; Victor Osimhen'in Union SG maçında forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör Okan Buruk ve sağlık heyetinin yaptığı toplantı sonucunda, oyuncunun sakatlığının nüksetmemesi adına bu maçta dinlendirilmesi planlanıyor.
🎯 Hedef: Fenerbahçe Derbisi
Sarı-kırmızılı teknik heyetin asıl hedefi, Osimhen'i ligde 1 Aralık'ta oynanacak kritik Fenerbahçe derbisine tam kapasiteyle hazırlamak. Yıldız oyuncunun tedavisine salonda bireysel çalışmalarla devam ettiği ve Cuma günü yapılacak son kontrollerin ardından derbi kadrosuna dahil edileceği belirtiliyor.
📋 Galatasaray'da Diğer Eksikler Kimler?
Union SG maçı öncesi Galatasaray revire dönmüş durumda. Osimhen'in yanı sıra kadroda olması beklenmeyen diğer isimler şunlar:
Yunus Akgün: Sakatlığı sürüyor.
Kaan Ayhan: Tedavisi devam ediyor, maçta oynaması zor.
Berkan Kutlu: Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayabilir.
🦁 Osimhen Yoksa Forvette Kim Oynayacak?
Osimhen'in yokluğunda Okan Buruk'un hücum hattındaki planı da netleşiyor. Tecrübeli teknik adamın, ileri uçta Mauro Icardi'ye şans vermesi, oyunun gidişatına göre ise Michy Batshuayi hamlesini kullanması bekleniyor.
Galatasaray'ın Union SG Maçı Muhtemel 11'i
Eksiklerin çokluğu nedeniyle kadroda revizyon yapılması bekleniyor:
Kaleci: Muslera
Savunma: Jelert, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs
Orta Saha: Torreira, Gabriel Sara
Kanatlar: Barış Alper Yılmaz, Sallai
Forvet Arkası: Mertens
Forvet: Mauro Icardi
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.