Vatandaşlık Maaşı Nedir, Nasıl Alınır, Başvuru Şartları Nedir?

Türkiye'nin sosyal yardım sisteminde köklü bir değişikliğe gidiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın daha önce sinyallerini verdiği yeni destek modeli, 2026 yılı itibarıyla pilot bölgelerde uygulanmaya başlanacak. "Vatandaşlık Maaşı" olarak nitelendirilen bu sistem, sadece bir yardım değil, aynı zamanda bir "istihdam teşviki" projesi olarak kurgulanıyor.

Vatandaşlık maaşı, hane içine giren toplam gelirin, belirlenen asgari bir sınırın (genellikle asgari ücret veya yoksulluk sınırı baz alınarak) altında kalması durumunda devreye giren bir sistemdir. Devlet, ailenin mevcut geliri ile belirlenen sınır arasındaki farkı ödeyerek ailenin gelirini tamamlar.

Örneğin; hane için belirlenen gelir sınırı 20.000 TL ise ve o haneye giren toplam para 15.000 TL ise, devlet aradaki 5.000 TL'yi "Vatandaşlık Maaşı" olarak aileye ödeyecek.

Henüz resmi başvuru kılavuzu yayımlanmamış olsa da, yapılan açıklamalara göre sistemin temel kriterleri şu şekilde şekilleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Destekten sadece T.C. vatandaşları yararlanabilecek.

Gelir Testi Sınırı: Hane içinde kişi başına düşen gelirin, belirlenen net asgari ücretin üçte birinden az olması veya hane toplam gelirinin belirlenen seviyenin altında kalması.

Sosyal Güvence Durumu: Hane halkının düzenli ve yeterli bir gelirinin olmaması.

İstihdam Şartı: Bu sistemin en kritik noktası "iş arama" zorunluluğu olacak. Destek alan hanedeki çalışabilir durumdaki bireylerin İŞKUR tarafından yönlendirilen işleri veya meslek kurslarını kabul etmesi beklenecek.

Vatandaşlık maaşı başvurularının, mevcut sosyal yardım sisteminde olduğu gibi e-Devlet kapısı üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla alınması bekleniyor.

Adım 1: e-Devlet sistemine giriş yapılır.

Adım 2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına gidilir.

Adım 3: Kimlik ve gelir bilgileri beyan edilerek başvuru oluşturulur.

Yeni sistemin en büyük farkı, yardımın sürekliliğinin istihdama bağlı olması. Ailedeki bireyler iş gücüne katıldığında veya İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildiğinde, verilen nakdi destek kademeli olarak azaltılacak veya sonlandırılacak. Amaç, aileyi sosyal yardıma bağımlı kılmak değil, kendi ayakları üzerinde durana kadar desteklemek.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uygulamanın teknik altyapı çalışmaları devam ediyor. 2026 yılı içerisinde belirlenecek pilot illerde uygulamanın başlaması ve alınan sonuçlara göre tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılması planlanıyor.