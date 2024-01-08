Valentin Rosier'e yol göründü

Beşiktaş'ta Jonas Svensson ile anlaşılması sonrası Valentin Rosier'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Valentin Rosier'e yol göründü
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08 Ocak 2024 11:35
Beşiktaş'ın Jonas Svensson ile anlaşması Valentin Rosier'in durumunu akıllara getirdi.

Kadro dışı bırakılan sağ bekin devre arasında gönderilmesi bekleniyor. Bu bölgede Onur Bulut'un da olması Fransız futbolcunun şans bulma ihtimalini iyice düşürüyor.

2020-21 sezonundan bu yana Beşiktaş forması giyen 27 yaşındaki Valentin Rosier, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 21 maçta 2 asist kaydetti.



 
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