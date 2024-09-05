Haber Tarihi: 05 Eylül 2024 17:03 - Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024 17:03

Umut Avcı kimdir, neden öldü?

Oyuncu Umut Avcı, 44 yaşında hayatını kaybetti. Avcı'nın vefat haberi sosyal medya hesabından "Canımız Umut'umuzu kaybettik" sözleriyle duyuruldu. mut Avcı, bir süre önce beynine pıhtı atması sonucu kaldırıldığı hastanede 15 gündür yaşam savaşı veriyordu.

Umut Avcı kimdir, neden öldü?
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Sadri Alışık Kültür Merkezi'nin sosyal medya hesabında oyuncunun ölüm haberi, "İstanbul mezunlarımızdan, tiyatromuzun pek çok oyununda yer almış değerli oyuncumuz 'Umut Avcı'yı genç yaşta kayıp etmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli oyuncumuz Umut'a Allahtan rahmet, başta ailesi ve sevdikleri olmak üzere tüm SAKM ailesine başsağlığı dileriz. Seni her zaman gülen yüzün ve sevgi dolu kalbinle hatırlayacağız Umut" ifadeleriyle duyuruldu.

Umut Avcı kimdir?

Umut Avcı, 24 Şubat 1980 tarihinde Edirne'de dünyaya geldi. Avcı, "Esaretin Bedeli", "Takım Çantası", "Sürüden Ayrılan Geyikler", "Orijinal Kopya" ve "Guguk Kuşu" gibi çok sayıda tiyatro oyununda görev aldı. Umut Avcı filmleri arasında "Hep Yek", "Ver Kaç" ve "Ailece Şaşkınız" yer alıyor. Ayrıca son olarak TRT 1'in "Bir Zamanlar Kıbrıs" adlı dizisinde Şoför Hamit karakterine hayat vermişti.
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