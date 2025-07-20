Haber Tarihi: 20 Temmuz 2025 15:51 - Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2025 15:51

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi serüveni yeniden başlıyor. Sarı-lacivertli ekip, 2025-2026 sezonunda Devler Ligi'nde yoluna devam edebilmek için 3. ön eleme turuna çıkmaya hazırlanıyor. Temsilcimizin bu turdaki rakibi 21 Temmuz Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu heyecanı başlıyor. Türkiye'yi "Devler Ligi"nde temsil eden Fenerbahçe, 3. turdaki rakibini belirleyecek kura çekimine hazırlanıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi için geri sayım başladı. Türkiye'yi bu turda temsil edecek olan Fenerbahçe'nin rakibi 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü belli olacak.

Kura çekimi UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilecek. Türkiye saatiyle kura çekimi saat 13.00'te başlayacak. Fenerbahçe'nin yoluna hangi takımla devam edeceği yarın kı çekilişle netleşecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA

Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA resmi internet sitesi olan uefa.com üzerinden canlı yayınlayacak. Kura çekimi sırasında Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yer alacak tüm takımların eşleşmeleri belli olacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turu muhtemel rakipleri arasında Avrupa'nın önemli kulüpleri bulunuyor.

Fenerbahçe Portekiz temsilcisi Benfica, Belçika ekibi Club Brugge, Hollanda'dan Feyenoord veya İskoçya ile Yunanistan arasında oynanacak Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin galibiyle eşleşebilir.

Fenerbahçe 3. turda başarı sağlaması durumunda play-off turuna yükselerek gruplar için son aşamaya geçecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'de kanat hedefi Silas Fenerbahçe Fenerbahçe'de kanat hedefi Silas
Manchester United, Senne Lammens için temasa geçti Manchester United Manchester United, Senne Lammens için temasa geçti
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Kyle Walker-Peters'tan transfer itirafı! West Ham Kyle Walker-Peters'tan transfer itirafı!
Serdar Dursun'dan transfer itirafı Trendyol Süper Lig Serdar Dursun'dan transfer itirafı
Richard Rios, Benfica yolcusu! Benfica Richard Rios, Benfica yolcusu!
Feyenoord resmen açıkladı: Gonçalo Borges! Dünya Futbolu Feyenoord resmen açıkladı: Gonçalo Borges!
Real Madrid'te Ceballos belirsizliği! Real Madrid Real Madrid'te Ceballos belirsizliği!
Lunin Real Madrid'de kalıyor Real Madrid Lunin Real Madrid'de kalıyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu'na teklifi!
2
İşte İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'dan talebi!
3
Galatasaray, Ederson ile anlaştı! Gözler Manchester City'de
4
İşte İrfan Can'ın Beşiktaş'tan talebi!
5
Gyökeres'in babası gözyaşlarına boğuldu
6
Yusuf Demir'in Elche'ye transferi iptal!
7
Galatasaray'a Morata'dan 6 milyon euro!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.