Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2025

2025‑2026 eğitim‑öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuruları başladı: İl Milli Eğitim Müdürlükleri, temmuz itibarıyla başlayan e‑Devlet üzerinden online başvuru sürecini duyurdu. Adaylar, görev almak istedikleri il ve ilçenin resmi duyurularını takip ederek başvuru ekranına ulaşabiliyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte detaylar…



BAŞVURU TARİHİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN DUYURULUYOR



MEB ücretli öğretmenlik başvuruları genellikle Temmuz-Ağustos dönemlerinde başlar. Başvuru tarihleri ise ilçelere göre değişiklik gösterir. Örneğin; İstanbul Beyoğlu İlçesi başvurularını 7 Temmuz 2025'te başlattı, Şırnak İl MEB ise 21 Temmuz–15 Ağustos 2025 tarihleri arasında aldı. Başvuru tarihleri il ve ilçeye göre farklılık gösterdiği için, takip etmek istediğiniz bölgenin resmi duyurularını kontrol etmeniz çok önemli.



ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER



Görevlendirme yürürlüğe girdiğinde, görevlendirilen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:



Diploma / Mezuniyet Belgesi (aslı ve fotokopisi)



Formasyon Belgesi (varsa)



Nüfus Cüzdanı fotokopisi



Sabıka Kaydı (e‑Devlet'ten alınabilir)



Sağlık Raporu (6 aylık)



Fotoğraf



KPSS Sonuç Belgesi (varsa)



Diğer sertifikalar: özel eğitim, İngilizce, bilişim vb.



Erkek adaylar için askerlikle ilişiksizlik belgesi



BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ile ilgili olarak bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılması bekleniyor. Ayrıca sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: