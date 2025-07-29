Haber Tarihi: 29 Temmuz 2025 16:56 - Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025 16:56

Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2025

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ücretli öğretmenlik başvuru süreci 2025 temmuz ayı itibarıyla başladı. Yeni eğitim-öğretim döneminde görev almak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, başvuru tarihlerini ve gerekli belgeleri kendi resmi internet sitelerinden duyuruyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Hangi illerde ücretli öğretmenlik başvurusu başladı?

Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2025
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2025‑2026 eğitim‑öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuruları başladı: İl Milli Eğitim Müdürlükleri, temmuz itibarıyla başlayan e‑Devlet üzerinden online başvuru sürecini duyurdu. Adaylar, görev almak istedikleri il ve ilçenin resmi duyurularını takip ederek başvuru ekranına ulaşabiliyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte detaylar…

BAŞVURU TARİHİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN DUYURULUYOR

MEB ücretli öğretmenlik başvuruları genellikle Temmuz-Ağustos dönemlerinde başlar. Başvuru tarihleri ise ilçelere göre değişiklik gösterir. Örneğin; İstanbul Beyoğlu İlçesi başvurularını 7 Temmuz 2025'te başlattı, Şırnak İl MEB ise 21 Temmuz–15 Ağustos 2025 tarihleri arasında aldı. Başvuru tarihleri il ve ilçeye göre farklılık gösterdiği için, takip etmek istediğiniz bölgenin resmi duyurularını kontrol etmeniz çok önemli.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Görevlendirme yürürlüğe girdiğinde, görevlendirilen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

Diploma / Mezuniyet Belgesi (aslı ve fotokopisi)

Formasyon Belgesi (varsa)

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Sabıka Kaydı (e‑Devlet'ten alınabilir)

Sağlık Raporu (6 aylık)

Fotoğraf

KPSS Sonuç Belgesi (varsa)

Diğer sertifikalar: özel eğitim, İngilizce, bilişim vb.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiksizlik belgesi

BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ile ilgili olarak bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılması bekleniyor. Ayrıca sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.
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