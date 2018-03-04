KULÜPLER ARASI TAKIM SIRALAMASI

EN CENTİLMEN ANTRENÖR

Ordu'da düzenlenen ve 4 gün boyunca süren 23 Yaş Altı Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası bugün yapılan finallerle tamamlandı.Toplam 46 ilden 360 sporcunun mücadele ettiği Türkiye 23 yaş altı Greko-Romen Güreş Şampiyonası'nda 4'üncü gün müsabakaları yine büyük bir heyecana sahne oldu.Baş Pehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonayı yerinde talip eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 23 yaş altı grekoromen güreş şampiyonasının çok önemli olduğunu belirterek, "Burada mücadele eden sporcular ülkemizi 2020 ve 2024 olimpiyatlarında temsil etmeye aday sporcular. 4 gün boyunca tüm sporcularımızın performanslarını yakından takip etme fırsatı buldum. Tüm güreşçilerimiz kendilerine yakışır şekilde mücadele gösterdi. Performansları ise bizleri mutlu etti. Göreve geldiğimiz günden buyana tüm kilolarda alternatifli bir kadro oluşturmak için çalışıyoruz. Şu an bunu büyük ölçüde başardık. Burada mücadele eden tüm antrenör ve güreşçilerimizi kutluyor, başarıların devamını diliyorum" dedi.Final maçlarından sonra kilolarında dereceye giren sporcuların isimleri şu şekilde:1. Onur Atalay2. Furkan Çağrı Çakır3. Ahmet Altan3. Abdurrahman Altan1. Serkan Akkoyunlu2. Halil İlaslan3. Alper Murat Erduran3. Yunus Emre Başar1. Süleyman Erbay2. İbrahim Tığcı3. Abdulkadir Çebi3. Beytullah Kayışdağ1. Yakul Yerlikaya2. Halilcan Dağcan3. Fatih Bozkurt3. Burak Çakırca1.İSTANBUL BBSK 159 Puan2.RİZE ÇAYKUR SK 119 Puan3.KAYSERİ ŞEKER SK 78 PuanBayram ÖzdemirEn Teknik SporcuKerem KamalEn Centilmen SporcuLevent Soycan