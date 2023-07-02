Twitter düzeldi mi, ne zaman düzelecek? Kullanım limiti aşıldı

Twitter'da Twitter kullanım limiti aşıldı sorunu ve çözümü nedir? Twitter'ın sahibi olan Elon Musk, bir günde onaysız hesapların 600 tweet, onaylı hesapların ise 6000 tweet görüntüleyebileceğini açıkladı. Belirlenen tweet görüntüleme sınırlarına ulaşan kullanıcılar "Twitter kullanım limiti aşıldı" uyarısı ile karşılaştı. Peki, Twitter kullanım limiti aşıldı sorunu ve çözümü nedir?Twitter kullanım limiti aşıldı hatası, Twitter'ın kullanıcıların belirli bir süre içinde yaptıkları işlemlere sınırlama getirmesidir. Bu hata nedeniyle kullanıcılar bazı işlemleri gerçekleştiremez veya tweet atamaz. Sorun hala düzeltilmedi.Kullanım limiti aşıldığında, hesabın belirli bir süre boyunca kullanılamaması söz konusu olabilir. Bu sorun genellikle yoğun kullanım veya spam aktiviteleri sonucunda ortaya çıkar.Kullanım limiti aşıldığında, hesabın normal şekilde kullanılabilmesi için belirli bir süre beklemek gerekmektedir.Twitter hesapları için geçerli teknik limitler şunlardır:Direkt Mesajlar (günlük): Günlük 500 mesaj gönderme limiti vardır.Tweetler: Günlük 2.400 adet. Günlük güncelleme limiti yarım saatlik daha düşük limitlere bölünmüştür. Retweetler de Tweet olarak sayılır.Hesap e-postasında yapılan değişiklikler: Saatte 4 kez.Takip etme (günlük): Takip etme işlemi için günlük teknik limit 400'dür. Bunun yalnızca teknik bir hesap limiti olduğunu ve agresif takip davranışlarını önlemeyi amaçlayan ilave başka düzenlemeler de olduğunu lütfen unutmayın.Takip etme (hesaba göre): Bir hesabın takip ettiği kullanıcı sayısı 5.000 limitine ulaştığında, yeni takip etme istekleri hesaba özel oranda sınırlanır.Bu limitler web, mobil, telefon, API vb. tüm cihazlardaki işlemler için geçerlidir. Tüm üçüncü parti uygulamalardan gelen API istekleri, saatlik API limitine göre izlenir. Bu durumda, hesaplarıyla birden çok üçüncü parti uygulaması kullanan kişiler, API limitine daha çabuk ulaşır.Bu limitler sitenin yoğun olarak kullanıldığı saatlerde geçici olarak düşürülebilir. Bu gibi durumlarda Twitter durumu sitesinde bir güncelleme yayınlanır.Tek çözüm Twitter Blue abonesi olmak.Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar." ifadesini kullanmıştı.Söz konusu rakamın ülkeden ülkeye değişebileceğini belirten Musk, ayda 8 dolar ödeyen kişilerin, birçok alanda platformda öne çıkacağını, daha uzun video ve ses paylaşabileceğini ve yarı oranda reklam göreceğini aktarmıştı.Musk, "Bu yöntemle içerik üreticilerini ödüllendirmesi için Twitter'a bir gelir kapısı açılacak." ifadesine yer vermişti.Kullanıcıların hesap adının yanında ücretsiz olarak bulunan doğrulama işareti 'mavi tik'in tamamen kaldırılacağını açıklayan Elon Musk, Twitter Blue kullanıcısı olmayan doğrulanmış hesapların "mavi tik'ini" nisan ayında kaldırmıştı.Böylece Twitter Blue için aylık 8 dolar ücret ödemeyen çok sayıda kuruluş ve ünlü ismin doğrulanmış onay işaretleri silinmiş oldu.Bireyler ve içerik üreticileri aylık 150 TL, yıllık ise 1570 TL'ye Twitter Blue aboneliği satın alabiliyor. İşletmeler, devlet kurumları, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar da ayda 19 bin 100 TL'ye Twitter Blue aboneliğine sahip olabilir.