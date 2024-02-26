Haber Tarihi: 26 Şubat 2024 14:52 - Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 14:52

Twitch açılacak mı, ne zaman açılacak?

Twitch'in ne zaman açılacağı, erişim engeli getirilmesinin ardından birçok yayıncı tarafından merak ediliyor. Dünyanın en büyük canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch, Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nün başvurusu sonrasında BTK tarafından engellendi. Peki, Twitch kapandı mı, ne zaman açılacak?

Twitch açılacak mı, ne zaman açılacak?
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Twitch'e, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli kararı alındı. Alınan kararın ardından birçok oyunsever, yayıncı ve izleyici Twitch'in açılıp açılmayacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.

TWİTCH'E ERİŞİM ENGELİ

En popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli kararı alındı.

Twitch'e erişim engeli kararı ile ilgili BTK'nin internet sitesinde şu bilgi yer alıyor:

"twitch.tv, 22/02/2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir."

TWİTCH AÇILACAK MI?

Twitch'e erişim engeli getirilmesinin ardından Türkiye'de bulunan kullanıcılar siteye erişim sağlayamıyor.

Twitch'in yeniden açılıp açılmayacağıyla ilgili ise henüz bir açıklama bulunmuyor.
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twitch
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