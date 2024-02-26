Twitch açılacak mı, ne zaman açılacak?

Twitch'e, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli kararı alındı. Alınan kararın ardından birçok oyunsever, yayıncı ve izleyici Twitch'in açılıp açılmayacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.



TWİTCH'E ERİŞİM ENGELİ



En popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli kararı alındı.



Twitch'e erişim engeli kararı ile ilgili BTK'nin internet sitesinde şu bilgi yer alıyor:



"twitch.tv, 22/02/2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir."



TWİTCH AÇILACAK MI?



Twitch'e erişim engeli getirilmesinin ardından Türkiye'de bulunan kullanıcılar siteye erişim sağlayamıyor.



Twitch'in yeniden açılıp açılmayacağıyla ilgili ise henüz bir açıklama bulunmuyor.

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