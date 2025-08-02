Tv100 Canlı İzle: Galatasaray - Lazio Maçı Canlı İzle

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Ses getiren transferlere imza atan Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçına çıkıyor. Aslan, İtalya temsilcisine karşı hata yapmak istemiyor. Sarı-kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar ise ''Galatasaray-Lazio maçı canlı izle'', ''GS Avrupa Ligi maçı şifresiz izle'' şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte, TV 100 ile Galatasaray-Lazio maçı canlı yayın izle ekranı!Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna sıkı bir şekilde hazırlık yapan sarı-kırmızı takım, İtalya'nın güçlü takımlarından Lazio ile 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.00'de maça çıkacak.Galatasaray-Lazio maçı, TV100 ekranlarından şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlanacak. Aynı zamanda S Sport Plus platformunda da izlenebilecek. Ancak bu platform ücretlidir, üyelik gerektirir.Uydu alıcınız üzerinden frekans ayarlarını yaparak TV100 kanalından Galatasaray-Lazio maçını izleyebilirsiniz.Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçını TV 100 üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.