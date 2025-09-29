TUS 2. dönem tercihleri başladı (2025-TUS 2. dönem tercih kılavuzu)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) tercihleri için süreç başladı. Sürecin ayrıntıları 2025-TUS 2. dönem tercih kılavuzuyla duyuruldu.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Adaylar, tercihlerini 29 Eylül – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecek.



TUS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Tercihler T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr

adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. İşlemler, 6 Ekim 2025 saat 23.59'da sona erecek.



Yerleştirme sürecinde, 2025-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen ilke ve kurallar esas alınacak. Adayların tercih yapmadan önce kılavuzda yer alan bilgiler ve tabloları dikkatle incelemesi önem taşıyor.



ÖSYM TERCİH KILAVUZU DUYURUSU



ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; "Adaylar, tercihlerini 29 Eylül 2025 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 06 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.



Yerleştirme işleminde, 2025-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2025-TUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir." denildi.







