Türkiye-Portekiz maçı ne zaman, hangi kanalda?

Ay-yıldızlılar, grup aşamasında toplam üç karşılaşma oynayacak. EURO 2024'te ilk maçına Gürcistan karşısında çıkan A Milli Takım, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek. Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye- Portekiz karşılaşmasına BVB Dortmund Stadyumu ev sahipliği yapacak. Türkiye, Portekiz karşılaşmasıyla birlikte toplam 628. mücadelesine çıkacak. Türkiye, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 285'i özel, 626 maç oynayıp biri hükmen 242 galibiyet, 148 beraberlik, 236 yenilgi yaşadı. Gürcistan maçının tamamlanmasıyla birlikte gözler Türkiye - Portekiz karşılaşmasına çevrildi. A Milli Takım daha önce Portekiz ile tarihinde 9 kez karşılaşırken 2 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı. Türkiye, grup aşamasında son maçına ı Çekya karşısında çıkacak. Peki Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye'nin maç programı…

A Milli Takım, EURO 2024'te ikinci karşılaşmasına Portekiz karşısında çıkacak. Grubun diğer mücadelesinde ise Çekya ve Gürcistan kozlarını paylaşacak.

Türkiye - Portekiz mücadelesi 22 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Takım gruptaki son mücadelesine Çekya ile oynayacak mücadele 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak.

En iyi 4 grup üçüncüsü de benzer şekilde son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. Grup maçları 26 Haziran'da sona ererken son 16 turu maçları 29 Haziran'da oynanacak.

Turnuvada 5 Temmuz'da çeyrek final ve 9 Temmuz'da da yarı final maçları başlayacak. EURO 2024'ün şampiyonu 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.

18 Haziran Salı:

19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı)

22.00 Portekiz-Çekya (Leipzig Stadı)

22 Haziran Cumartesi:

16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark)

19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı)

26 Haziran Çarşamba:

22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)

22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)