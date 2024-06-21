Haber Tarihi: 21 Haziran 2024 10:54 - Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024 10:54

Türkiye-Portekiz maçı ne zaman, hangi kanalda?

F Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı. Montella yönetiminde iyi başlangıç yapan ay-yıldızlılar, Portekiz karşılaşmasına odaklandı. Grubun diğer karşılaşmasında ise Gürcistan ve Çekya karşı karşıya gelecek. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın iddialı takımları arasında yer alan Portekiz'de gözler Cristiano Ronaldo'da olacak. Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, Çekya'yı son dakika attığı golle mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlamıştı. Türkiye, Portekiz, Çekya ve Gürcistan'ın yer aldığı grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Milliler, Portekiz'i mağlup etmesi durumunda son 16 turunu garantileyecek. Peki Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maç programı…

Türkiye-Portekiz maçı ne zaman, hangi kanalda?
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Ay-yıldızlılar, grup aşamasında toplam üç karşılaşma oynayacak. EURO 2024'te ilk maçına Gürcistan karşısında çıkan A Milli Takım, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek. Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye- Portekiz karşılaşmasına BVB Dortmund Stadyumu ev sahipliği yapacak. Türkiye, Portekiz karşılaşmasıyla birlikte toplam 628. mücadelesine çıkacak. Türkiye, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 285'i özel, 626 maç oynayıp biri hükmen 242 galibiyet, 148 beraberlik, 236 yenilgi yaşadı. Gürcistan maçının tamamlanmasıyla birlikte gözler Türkiye - Portekiz karşılaşmasına çevrildi. A Milli Takım daha önce Portekiz ile tarihinde 9 kez karşılaşırken 2 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı. Türkiye, grup aşamasında son maçına ı Çekya karşısında çıkacak. Peki Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye'nin maç programı…

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, EURO 2024'te ikinci karşılaşmasına Portekiz karşısında çıkacak. Grubun diğer mücadelesinde ise Çekya ve Gürcistan kozlarını paylaşacak.

Türkiye - Portekiz mücadelesi 22 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Takım gruptaki son mücadelesine Çekya ile oynayacak mücadele 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.

A MİLLİ TAKIM'DA HEDEF İLK İKİ SIRA

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak.

En iyi 4 grup üçüncüsü de benzer şekilde son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. Grup maçları 26 Haziran'da sona ererken son 16 turu maçları 29 Haziran'da oynanacak.

Turnuvada 5 Temmuz'da çeyrek final ve 9 Temmuz'da da yarı final maçları başlayacak. EURO 2024'ün şampiyonu 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.

EURO 2024 F GRUBU MAÇ PROGRAMI

18 Haziran Salı:

19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı)

22.00 Portekiz-Çekya (Leipzig Stadı)

22 Haziran Cumartesi:

16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark)

19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı)

26 Haziran Çarşamba:

22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)

22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)
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