Türkiye Haritası İller! 2023 Türkiye, Siyasi, Fiziki, Dilsiz Haritası

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Türkiye Siyasi Haritası sayfamızda Türkiye İller Haritası, Türkiye Bölgeler Haritası gibi pek çok haritayı aşağıdan görüntüleyebilirsiniz. Türkiye Haritası belli bir oran ölçüsünde ölçeklendirilmiş amacına uygun kullanılan haritalardır. Siyasi haritalar idari sınır ve kıta düzlemini belirtmek için kullanılır. Kuşbakışı düzlem üzerine çizilen bu haritada il ve ilçe olarak listelenmiştir. Haritalar fiziki ve siyasi olarak ayrılırken, bu haritalar yeryüzünün ya da bir parçasının kuşbakışı görünümünün belli oranda küçültülerek, bilgilerin işaretlenmesi ve düzlem üzerinde gösterilir.Türkiye siyasi haritası; il, ilçe, siyasi sınırları, yerleşim alan merkezlerini, idari bölümleri yansıtır. yeryüzü şekillerinin barındırılmadığı haritada, uzunluk ve alan bulma hususları hakkında bilgi edinilir.1/ 1.100 000 ölçekten daha küçük haritaları yansıtan bu harita türü eğitim, öğretim modeli için kullanılır.Türkiye sınırları dahilinde toplam il sayısı 81'dir. Bunlar; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'tır.Kuşbakışı gözlem ile Türkiye'nin haritası ve toprak bütünlüğü hakkında bilgiler verir.Türkiye'nin sınırları içerisinde yer alan denizler hakkında bilgi vererek bu denizlerin hangi iller ile komşu olduğu hakkında detaylı bilgileri gösterir.Tüm illerin sınırları ve illerin varsa diğer ülkeler ile komşu durumu hakkında bilgiler verir.Türkiye siyasi haritası illerin hangi illerle komşu olduğu ve illerde varsa göllerin adlarını gösterir.Haritada yer alan mavilikler denizler ve göller hakkında bilgi içerir.Türkiye'nin mülki idaresi hakkında detaylı bilgiler verir.Türkiye'nin başkentini belirten imleç içerir.Türkiye siyasi haritası Türkiye'nin il uzunluklarını ve ilin sınır büyüklükleri hakkında bilgi verir.Haritanın kaçlık ölçek ile yapıldığı hakkında bilgiler her zaman sağ alt köşede yer almaktadır.Türkiye siyasi haritası Türkiye'nin tüm illerini gösterir.İlin merkezleri siyah nokta ile belirtilirken, başkent kare ve siyah bir şekilde belirtilir.Türkiye siyasi haritasında devlet sınırları da kısa çizgilerle belirtilmiştir. Aynı zamanda noktalama sistemlerinden de yararlanılmıştır.Türkiye sınırında yer alan iller siyasi haritada farklı renkler ile belirtilmiştir.Türkiye siyasi haritasında Türkiye'nin güney illeri ve Akdeniz'de yer alan Kıbrıs adası hakkında da bilgiler yer almaktadır.Bu haritada Kıbrıs adasının Kuzey tarafında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğu belirtilmiş olup, ortadan ayrılan çizgi ile Güney tarafı da belirtilmiştir.Hangi illerin denize kıyısı olduğu hangi illerin deniz kıyısı olmadığı hakkında veriler mevcuttur.Batı tarafta Ege denizinde yer alan adaların şekilleri ve hangi adanın ülkemize yakın yer aldığı da yer almaktadır.Ege denizinde yer alan tüm adaların adları da Türkiye siyasi haritasında yer almaktadır.Türkiye'nin 81 ili ve 81 ilin sınırları.Türkiye'nin başkentinin Ankara olduğu.Türkiye'nin sınırında yer alan denizlerin adları.Türkiye'de yer alan göller ve ovalar.İllerin yüzölçümü büyüklükleriTürkiye'nin hangi illerin sınırda yer aldığı ve sınırda yer alan ülkelerin adları.Siyasi Haritada Hangi Denizler ve İller Yer Alır?KaradenizAkdenizEge DeniziMarmara BölgesiEge Bölgesiİç Anadolu BölgesiKaradeniz BölgesiDoğu Anadolu BölgesiGüney Doğu Anadolu BölgesiAkdeniz BölgesiAdanaAdıyamanAfyonkarahisarAğrıAksarayAmasyaAnkaraAntalyaArdahanArtvinAydınBalıkesirBartınBatmanBayburtBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırDüzceEdirneElâzığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkâriHatayIğdırIspartaİstanbulİzmirKahramanmaraşKarabükKaramanKarsKastamonuKayseriKırıkkaleKırklareliKırşehirKilisKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaMardinMersinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduOsmaniyeRizeSakaryaSamsunSiirtSinopSivasŞanlıurfaŞırnakTekirdağTokatTrabzonTunceliUşakVanYalovaYozgatZonguldakİranIrakBulgaristanYunanistanErmenistanNahçıvanGürcistanAzerbaycanHarita üzerinde coğrafi yer şeklinin belirlenmesine yarayan harita türlerinden biri fiziki haritadır. Yani, bir bölgede bulunan dağlar, ovalar, göller ya da buna benzer her türlü fiziki değer, fiziki harita kapsamında değerlendirilir. Belli bir düzlem üzerinde ve belirli bir ölçek doğrusunda hazırlanmış şekilde gösterilen haritalardır. Fiziki haritalar eğimleri gösterir. Aynı zamanda eş yükselti, eş derinlik gibi kavramlar da bu harita ile ölçülür.Anadolu toprakları dağ, ova, plato gibi fiziki unsurlar bakımından çeşitliliğe sahip olduğundan Türkiye Haritası incelemelerinde fiziki harita büyük bir önem teşkil eder. Renklendirme yoluyla yükseltinin tespit edildiği bu harita üzerinde ülkenin tüm coğrafi ve fiziki özellikleri gösterilebilir.Fiziki haritalarda yeryüzü şekilleri belirlenir. Yeryüzü şekillerinin yükseklikleri, vadilerin ya da denizlerin derinlikleri ya da ne kadar dik oldukları da fiziki harita ile anlaşılır. Sadece yeryüzü şekiller değil, bu şekillerin yükselti ve derinlik bilgileri de fiziki harita ile ölçülür. Coğrafya alanı ile ilgili kişiler de fiziki haritaları kullanmakta olup; yol yapımı, baraj ya da köprülerin inşa edilmesi gibi hususlar da fiziki harita kapsamına girmektedir.Fiziki haritalarda renklendirme teknikleri kullanılır. Çizilen bölgenin yer şekillerine göre; renk değişimleri bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse; dağların bulunduğu bölgeler kahverengi, deniz seviyesindeki yerler yeşil, denizlerdeki derinlik mavi ve mavinin tonları ile ölçülür. Platolar ise sarı ve tonları olarak ölçülür. Genel olarak; kahverengi, yeşil, sarı renk kullanılırken deniz ve derinliklerde mavi renk tonları kullanılmaktadır.Siyasi haritalar ülke sınırlarını gösterir. Çizgiler ve renklendirmeler yoluyla ülkelerin, illerin ve daha küçük yerleşim yerlerinin siyasi sınırları gösterilir. Türkiye Siyasi Haritası üzerinde il merkezleri, illerin içinde bulunduğu bölgeler, illerin yüzölçümleri ve birbirine komşulukları gibi bilgilere ulaşılabilir. Fiziki haritada ise ülkenin coğrafi özellikleri, iki il arasındaki rakım farkı, bölgeler arası yükselti farkı, dağların konumu, ova ve düzlüklerin yaygınlığı gibi bilgiler ön plana çıkar. Türkiye Fiziki Haritası aracılığıyla ülkenin, bölgenin ve ilin nüfusu, geçim kaynakları, tarım ve sanayi faaliyetleri hakkında fikir edinmek kolaylaşır. Ancak siyasi harita bu gibi bilgilere ulaşmak için gerekli malzemeyi sağlamaz.Avrupa ve Asya kıtalarında toprağı olan Türkiye topraklarının %97'si Asya, %3'ü ise Avrupa'dadır. 7 coğrafi bölge bulunur. Konum, yer şekilleri, bitki örtüsü, iklim, nüfusun yerleşmesi, bölgenin ekonomik kazanç sağladığı kaynaklar bölgelerin şekillenmesinde incelenen hususlardır.Doğu Anadolu BölgesiGüneydoğu Anadolu BölgesiMarmara BölgesiEge BölgesiKaradeniz BölgesiAkdeniz Bölgesiİç Anadolu BölgesiTürkiye 36° - 42° Kuzey paralelleri ile 26° - 45° Doğu meridyenlerinde yer alır. Kuzey Yarım Küre'deki orta kuşakta yer alan ülkemiz Kuzey Kutbu ile Ekvator arasında Ekvator'a daha yakın bir konumda bulunur. Ülkemizin karadan ve denizden komşuları Bulgaristan, Yunanistan, Suriye, İran, Irak, Nahçıvan, Ermenistan, Gürcistan'dır.Coğrafya dersinde yer adları, madenler, sanayi bilgiler oldukça zor ezberlenen bilgiler arasındadır. Tüm içeriği bir arada görmek ancak bir kavram haritası yardımıyla mümkündür. Bu halde de kalıcı bir öğrenim şekli olur. Karadeniz üzerinde yetişen tarım ürünleri sorusunu dilsiz harita yardımı ile verebilirsiniz. Ya da doğu Anadolu bölgesinde çıkan madenler sorusu da yine akılda kalıcı genelleme yapmayı kolaylaştırması açısından dilsiz haritalardan yararlanmak yerinde olacaktır.Görsel ve dokunsal eğitim tekniklerini uygulama olanağı bulursunuz. Dilsiz harita çıktısını almak elle doldurmak suretiyle ülke, bölge bazlı hazırlayacağınız bir doğu Anadolu madenleri haritası sonrasında hangi şehirde ne maden çıktığını renkli kalem yardımı ile noktalamanız yeterlidir. Aynısını diğer dilsiz harita ile yapmak sureti ile bir dosya hazırlayın. Öğrenme yöntemi olarak en kalıcı mantıkla ezberden korkmanıza gerek kalmaz. Bu sayede farkına varmaksızın beyninizde şekil aldığını göreceksiniz.İl sınırları belirlenmiş siyah ve beyaz hali ile sunulan bir harita renklendirilmek suretiyle coğrafi bilgileri kişilerin kendisi doldurması için hazırlanmış bir haritadır. Bu sayede coğrafi bilgilerin gereken özelliklere göre doldurulması sağlanır. Örneğin Türkiye'deki madenleri göstermek istiyorsanız il sınırları çizili bir harita ile il bazında renklendirme yapmak sureti ile tüm madenleri ayrı ayrı illerde görüntüleyebilirsiniz.Türkiye'nin akarsuları ve dağları gibi pek çok bilgiyi il il görüntüleme amacıyla kullanılır. Boş ve beyaz bir kağıda siyah çizgiler yoluyla sınır belirleme işlemidir. Sınırların belirlenmesi ile birlikte kendiniz doldurmak sureti ile hangi ilde hangi maden bulunduğunu bir türlü öğrenemiyorsanız dilsiz harita yoluyla kendiniz işaretlemek sureti ile nasıl da zihniniz de yer ettiğini görebilirsiniz.