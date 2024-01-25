Türkiye boksta 7 kez olimpiyat madalyası sevinci yaşadı

Fransa'da 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda madalya beklediği branşlardan boksta, Türkiye'nin olimpiyat tarihinde 7 madalyası bulunuyor.



AA'nın olimpiyatlarda madalya alan milli sporculara ilişkin hazırladığı haber dosyasının ilk bölümünde boks branşına yer verildi.



Milli boksörler bugüne dek 1'i altın, 3'ü gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.



Olimpiyatın en eski branşlarından biri olan boksta Türkiye'ye tek altın madalyayı kadınlarda Busenaz Sürmeneli getirirken, gümüş madalyaları kadınlarda Buse Naz Çakıroğlu ile erkeklerde Atagün Yalçınkaya ve Malik Beyleroğlu elde etti. Bronz madalyaları ise erkeklerde Yakup Kılıç, Eyüp Can ve Turgut Aykaç'tan geldi.



İlk altın kadınlardan



Türkiye'nin olimpiyat oyunlarındaki ilk altın madalyasını pandemi nedeniyle 1 yıl ertelemeli olarak 2021'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlarda Busenaz Sürmeneli aldı.



Kadınlardaki ilk madalyayı yine 2020 Tokyo'da gümüş madalyayla Buse Naz Çakıroğlu elde etti. Bu madalya aynı zamanda 13 yıl sonra Türk boksunun olimpiyattaki ilk madalyası oldu.



Çakıroğlu'nun ardından ringe çıkan Sürmeneli, altın madalya kazanarak olimpiyat tarihinde ilk kez boks branşında İstiklal Marşı'nı dinletti.



Türkiye'nin boksta ilk olimpiyat madalyası 1984'te geldi



Türkiye'ye olimpiyatlarda boks branşında ilk madalyalarını, 1984 Los Angeles'ta erkeklerde Eyüp Can ve Turgut Aykaç, bronz madalya alarak kazandırdı.



1988, 1992'yi boş geçen Türk boksu, 1996 Atlanta'da Malik Beyleroğlu'nun gümüş madalya almasıyla olimpiyat tarihindeki o güne kadarki en önemli derecesini elde etti.



Final oynayan en genç: Atagün Yalçınkaya



Türk boksu 8 yıllık aranın ardından 2004'te bir kez daha olimpiyatta madalya sevinci yaşadı.



2004 Atina'da erkeklerde 17 yaşındaki Atagün Yalçınkaya, gümüş madalya alarak olimpiyat oyunları tarihinde, Muhammed Ali'den sonra en genç yaşta final oynayan boksör unvanını aldı.



Erkeklerde son madalya 2008'de



Erkeklerde Türkiye'nin son olimpiyat madalyasını 2008 Pekin'de Yakup Kılıç kazandı.



Bronz madalya elde eden Yakup'tan sonra Türk boksu erkeklerde madalya kazanamadı.



