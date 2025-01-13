Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu başkanı değişti

Şener Aydın, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanlığı'na getirildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu başkanı değişti
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13 Ocak 2025 16:52

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) genel başkanlığına, Genel Başkan Vekili Şener Aydın'ın getirildiği açıklandı.

TASKK'tan yapılan açıklamada, "Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu, 09.01.2025 tarih ve 10/2 sayılı toplantısında Genel Başkan Ali Düşmez'in görevini yapamaz duruma geldiğinden istifa etmiş sayılmasına, yerine Konfederasyon Genel Başkanlık görev ve yetkilerini 30.07.2024 tarihinden bugüne kadar 'Genel Başkan Vekili' sıfatı ile yürüten Şener Aydın'ın Genel Başkan olarak seçilmesine karar vermiştir" denildi.

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