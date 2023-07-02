Truth Social nedir, nasıl kullanılır, nasıl indirilir? 2023

Geçtiğimiz aylarda başkanlık seçimini kaybeden eski ABD Başkanı Donald Trump, o dönemdeki paylaşımları nedeniyle sosyal medya devlerinden veto yemişti. Facebook ve Twitter'da paylaşımları kısıtlanan, hesapları kapatılan Trump daha sonra kendi sosyal medya uygulamasını devreye almak için kolları sıvamıştı. Peki, Truth Social nedir, nasıl kullanılır, nasıl indirilir?Elon Musk'ın satın alacağı iddiası ile gündeme gelen Twitter'da şuan Elon Musk çok popülerdir. Elon Musk'ın Twitter'ı batırma olasılığı Trump imzalı Truth Social'i zirveye getirebilir. Twitter satın alınsa alınmasa da büyümeye devam etse bile Truth Social'in çok ciddi başarılar elde ediyor. Milyonlarca kişinin ABD başkanlığı için oy verdiği Donald Trump, App Store'de en çok indirilen uygulamalar arasında yer alıyor. Google Play'de de sıralanan Truth Social'in kullanıcı kitlesi hızlı bir şekilde artacak gibi duruyor. Merak edenler için söyleyelim Truth Social uygulaması şuanda Türkiye'ye sunulmuyor. Kullanıma sunulan ülkelerde ücretsizdir. Truth Social'i sadece Google Play ve App Store'dan indirebiliyorsunuz.