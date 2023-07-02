Haber Tarihi: 02 Temmuz 2023 14:44 - Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2023 14:44

Truth Social nedir, nasıl kullanılır, nasıl indirilir? 2023

2022 yılının ilk çeyreğinde tanıtılan Truth Social uygulaması aradan geçen 8 ayın ardından Google Play'de yayınlandı. Donald Trump tarafından fonlanan Truth Social nedir, nasıl kullanılır, nasıl indirilir?

Truth Social nedir, nasıl kullanılır, nasıl indirilir? 2023
Abone Ol
Geçtiğimiz aylarda başkanlık seçimini kaybeden eski ABD Başkanı Donald Trump, o dönemdeki paylaşımları nedeniyle sosyal medya devlerinden veto yemişti. Facebook ve Twitter'da paylaşımları kısıtlanan, hesapları kapatılan Trump daha sonra kendi sosyal medya uygulamasını devreye almak için kolları sıvamıştı. Peki, Truth Social nedir, nasıl kullanılır, nasıl indirilir? 
TRUTH SOCİAL NEDİR?

Elon Musk'ın satın alacağı iddiası ile gündeme gelen Twitter'da şuan Elon Musk çok popülerdir. Elon Musk'ın Twitter'ı batırma olasılığı Trump imzalı Truth Social'i zirveye getirebilir. Twitter satın alınsa alınmasa da büyümeye devam etse bile Truth Social'in çok ciddi başarılar elde ediyor. Milyonlarca kişinin ABD başkanlığı için oy verdiği Donald Trump, App Store'de en çok indirilen uygulamalar arasında yer alıyor. Google Play'de de sıralanan Truth Social'in kullanıcı kitlesi hızlı bir şekilde artacak gibi duruyor. Merak edenler için söyleyelim Truth Social uygulaması şuanda Türkiye'ye sunulmuyor. Kullanıma sunulan ülkelerde ücretsizdir. Truth Social'i sadece Google Play ve App Store'dan indirebiliyorsunuz.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Truth Social
Gündem

Diğer Haberler

Truth Social nedir, nasıl kullanılır, nasıl indirilir? 2023 Gündem Truth Social nedir, nasıl kullanılır, nasıl indirilir? 2023
Antalyaspor, ayrılığı açıkladı Antalyaspor Antalyaspor, ayrılığı açıkladı
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları Beşiktaş Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Roberto Carlos, Arda Güler için devreye girecek! Türkiye Transferler Roberto Carlos, Arda Güler için devreye girecek!
Beşiktaş'ta transfer stada endeksli Türkiye Transferler Beşiktaş'ta transfer stada endeksli
Romain Saiss'e sürpriz talip! Türkiye Transferler Romain Saiss'e sürpriz talip!
Emin Bayram için sürpriz teklif! Türkiye Transferler Emin Bayram için sürpriz teklif!
Twitter düzeldi mi, ne zaman düzelecek? Kullanım limiti aşıldı Gündem Twitter düzeldi mi, ne zaman düzelecek? Kullanım limiti aşıldı
İsmail Kartal'ı terletecek 4 konu Türkiye Transferler İsmail Kartal'ı terletecek 4 konu
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu!
2
Adana Demirspor, Midtsjö'yü istiyor!
3
Fenerbahçe'den 3 veda açıklaması!
4
Brozovic, Al-Nassr'a transfer oluyor
5
Murat Özkaya: "Erencan için öncelik Galatasaray'da"
6
Ivan Perisic, Fenerbahçe'ye çok yakın
7
Sergio Oliveira'dan alkışlanacak hareket

SON HABERLER

yukarı ok