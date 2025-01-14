Transfer iddiası: Nkunku-Tel takası

Dünya futbolunda transfer çalışmaları hızla sürüyor.



L'Equipe'in haberine göre Bayern Münih ve Chelsea, ilginç bir takasa imza atmak üzere.



İngiliz ekibi, Bayern Münih'ten Mathys Tel'i kadrosuna katmak isterken Alman ekibi Christopher Nkunku için nabız yokladı.



Chelsea'nin, yıldız futbolcu için 70 milyon euro talep ettiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Fransız futbolcunun da Bayern'e gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.



İKİLİNİN PERFORMANSI



Bayern Münih'in Fransız kanat oyuncusu Mathys Tel, bu sezon Bayern Münih'te bekleneni veremedi.



12 maçta 351 dakika süre bulan 19 yaşındaki oyuncu, gol veya asist katkısı üretemedi.



Christopher Nkunku ise bu sezon Chelsea ile çıktığı 28 maçta 13 gol 4 asistlik performans sergiledi.



27 yaşındaki Fransız'ın Chelsea ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.