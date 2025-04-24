Haber Tarihi: 24 Nisan 2025 18:18 - Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2025 18:18

Trabzonspor - Göztepe Maçı Canlı İzle | ATV Canlı Yayın İzle

Trabzonspor ile Göztepe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı evlerinden veya mobil cihazlarından yasal yollarla izleyebilecekler. Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu gibi platformlardan yapılan yayınların yasadışı olduğunu hatırlatırız. İşte Trabzonspor - Göztepe maçı canlı yayın izleme detayları, maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğuna dair bilgiler ile muhtemel ilk 11'ler:

Trabzonspor - Göztepe Maçı Canlı İzle | ATV Canlı Yayın İzle
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Trabzonspor - Göztepe maçını şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler için iyi haber, karşılaşmanın ATV kanalında yayınlanacak olması. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi evlerinde ya da mobil cihazlarında şifresiz bir şekilde izleyebilecek.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE | ŞİFRESİZ CANLI YAYIN

Trabzonspor - Göztepe maçını canlı olarak izlemek için tek yapmanız gereken ATV kanalına erişim sağlamak. ATV'nin resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de bu heyecan dolu Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasını canlı olarak takip edebilirsiniz. Trabzonspor ile Göztepe'nin final yolundaki bu kritik mücadelesi, futbolseverlere keyifli anlar yaşatacak.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, Göztepe'yi ağırlayacak.

Karşılaşma, 24 Nisan Perşembe günü Trabzon'daki Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak. Bu önemli mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Trabzonspor - Göztepe karşılaşması, ATV ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM: PAPARA PARK

Trabzonspor ile Göztepe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçına, Trabzonspor'un ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, Trabzon'da bulunan Papara Park Stadyumu'nda oynanacak. Bordo-mavili taraftarlar, takımlarını bu önemli kupa maçında tribünlerden destekleyerek tur yolunda itici güç olacaklar. Trabzonspor Göztepe maçı Papara Park atmosferiyle futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

HAKEM CİHAN AYDIN YÖNETECEK

Bu kritik Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında düdüğü tecrübeli hakem Cihan Aydın çalacak. Cihan Aydın, Trabzonspor Göztepe kupa maçında adil bir yönetim sergileyerek maçınFair Play çerçevesinde geçmesine katkıda bulunmaya çalışacak. Hakem ataması, bu tür önemli kupa maçlarında her zaman dikkatle takip edilen bir konu.

TRABZONSPOR'UN KUPA HEDEFİ

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu bir zaferle tamamlamayı hedefliyor. Teknik direktör ve oyuncular, bu önemli kupa maçında taraftarlarının da desteğiyle Göztepe karşısında avantajlı bir skor elde etmek için tüm güçlerini ortaya koyacaklar. Trabzonspor'un kupa hedefi, camiada büyük bir heyecan yaratmış durumda.

GÖZTEPE'NİN SÜRPRİZ ARAYIŞI

TFF 1. Lig'de başarılı bir sezon geçiren Göztepe ise, Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz yaparak finale yükselmek istiyor. İzmir temsilcisi, güçlü rakibi Trabzonspor karşısında deplasmanda iyi bir sonuç alarak rövanş maçı öncesinde avantaj yakalamanın peşinde olacak. Göztepe'nin kupa sürprizi yapma potansiyeli, maçı daha da heyecanlı hale getiriyor.

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