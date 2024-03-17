Trabzonspor Fenerbahçe maçı kadrosu, muhtemel ilk 11'ler

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor XI: Uğurcan Çakır, Thomas Meunier, Batista Mendy, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Edin Visca, Enis Bardhi, Trezeguet, Nicolas Pepe.





Fenerbahçe XI: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.







FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK



Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında 5 oyuncusundan faydalanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakacak.



KAMP KADROSU AÇIKLANDI



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan savunma oyuncuları Rodrigo Becao ile Leonardo Bonucci kadroya dahil edilmedi.



Teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği 22 kişilik listede şu isimler yer aldı:



"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rade Krunic, Fred Santos, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, M. Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun."





9 İSİM SINIRDA



Fenerbahçe'de 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Michy Batshuayi, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.



TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetirken yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.



Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi bugün saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ















Uğurcan Çakır, Thomas Meunier, Batista Mendy, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Edin Visca, Enis Bardhi, Trezeguet, Nicolas Pepe.Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında 5 oyuncusundan faydalanamayacak.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakacak.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan savunma oyuncuları Rodrigo Becao ile Leonardo Bonucci kadroya dahil edilmedi.Teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği 22 kişilik listede şu isimler yer aldı:Fenerbahçe'de 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Michy Batshuayi, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetirken yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi bugün saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor - Fenerbahçe maç ı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oluyor. Süper Lig'in 30. haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadeleye sayılı saatler kala, 'Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?' sorusu taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte TS - FB maçı tarihi ve saati...