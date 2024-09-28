Tost Uygulaması Battı mı?

Son dönemde kolay para kazancı için online uygulamalara yönelen vatandaşların sayısı artarken bu uygulamalardan biri olan tost uygulamasının para iadesi yapmadığı iddiası yatırımcılar arasında panik oluşturdu.

Son yıllarda teknolojik gelişmelerle birlikte online uygulamaların hayatımızdaki yeri artış göstermeye devam ediyor.

Öte yandan online uygulamalar ile kolay para kazancı elde etmek isteyen on binlerce kişi birikimlerini güvensiz olsa da bu uygulamalara yatırarak büyük bir risk alıyor.

Yüksek kazanç vaadiyle dikkat çeken ve Bartın'da da yüzlerce kişinin para yatırdığı tost uygulaması da bu uygulamalar arasında yer alıyor.

Panik başladı

Tost uygulamasıyla ilgili sosyal medya mecralarında yatırılan paraların çekilemediğine yönelik yapılan paylaşımlar uygulamanın yatırımcılarını panikletti.

İnternet haber sitelerine de konu olan durumla ilgili çok sayıda kullanıcı paylaşımda bulunurken uygulamanın güvenirliliği de sorgulanmaya başlandı.