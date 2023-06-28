Topkapı Sarayı bayramda açık mı, hangi günler açık? 2023 Topkapı Sarayı giriş ve çıkış saatleri

Birbirinden değerli müze ve sarayların bulunduğu İstanbul'da en çok ziyaret edilen yerlerden biri de Topkapı Sarayı. Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek vatandaşlar, bayram Topkapı Sarayı'nın açık olup olmadığını merak ediyor. Peki Topkapı Sarayı bayramda açık mı? İşte konu hakkında detaylar...Diğer saray, köşk, kasır ve müzeler ise Pazartesi günü dışında ziyarete açık olacak.Topkapı Sarayı salı, Dolmabahçe, Beylerbeyi Sarayı, kasırlar, köşkler ve Resim Müzesi ile Beykoz Cam ve Billur Müzesi pazartesi günü ziyarete kapalıdır.Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müzeler 09:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müze gişelerinden 09:00 – 17:30 saatleri arasında bilet alınabilir. Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müzelere son giriş saati 17:00'dır.Topkapı Sarayı Harem Bölümü gişe kapanış saati 17:00'dır.Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müzelerden son çıkış saati 18:00'dır.Topkapı Sarayı hariç diğer Saray, kasır ve köşkleri ziyaret sırasında ücretsiz audio guide kullanılabilmektedir.