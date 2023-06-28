Haber Tarihi: 28 Haziran 2023 09:54 - Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2023 09:54

Topkapı Sarayı bayramda açık mı, hangi günler açık? 2023 Topkapı Sarayı giriş ve çıkış saatleri

Ülkemizde çok özel müze ve saraylar her gün ziyaretçilerini karşılıyor. Bunlardan biri de Topkapı Sarayı... Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek vatandaşlar, bayramda Topkapı Sarayı'nın açık olup olmadığını sorguluyor. Peki Topkapı Sarayı bayramda açık mı? Topkapı Sarayı giriş ve çıkış saatleri 2023

Topkapı Sarayı bayramda açık mı, hangi günler açık? 2023 Topkapı Sarayı giriş ve çıkış saatleri
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Birbirinden değerli müze ve sarayların bulunduğu İstanbul'da en çok ziyaret edilen yerlerden biri de Topkapı Sarayı. Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek vatandaşlar, bayram Topkapı Sarayı'nın açık olup olmadığını merak ediyor. Peki Topkapı Sarayı bayramda açık mı? İşte konu hakkında detaylar...
TOPKAPI SARAYI BAYRAMDA AÇIK MI?

Topkapı Sarayı Kurban Bayramı'nda açık olacak fakat çalışma saatlerinde değişiklik olabilir. Kurban Bayramı arifesinde Topkapı Sarayı kapalı olacak. Bayramın 1. 2. 3. Ve 4. Günü ise sarayın 10:00-16:00 arasında açık olması bekleniyor.

Diğer saray, köşk, kasır ve müzeler ise Pazartesi günü dışında ziyarete açık olacak.

TOPKAPI SARAYI HANGİ GÜNLER AÇIK?

Topkapı Sarayı salı, Dolmabahçe, Beylerbeyi Sarayı, kasırlar, köşkler ve Resim Müzesi ile Beykoz Cam ve Billur Müzesi pazartesi günü ziyarete kapalıdır.

Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müzeler 09:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

TOPKAPI SARAYI GİRİŞ VE ÇIKIŞ SAATLERİ

Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müze gişelerinden 09:00 – 17:30 saatleri arasında bilet alınabilir. Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müzelere son giriş saati 17:00'dır.

Topkapı Sarayı Harem Bölümü gişe kapanış saati 17:00'dır.


Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müzelerden son çıkış saati 18:00'dır.

Topkapı Sarayı hariç diğer Saray, kasır ve köşkleri ziyaret sırasında ücretsiz audio guide kullanılabilmektedir.

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