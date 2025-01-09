Tire 2021 FK'da Tezcan imzaladı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Tire 2021 FK, ara transfer döneminde bir takviye daha yaptı.



Sarı-kırmızılı kulüp, 1'inci Grup'ta düşme hattında yer alan Bulvarspor'dan santrfor Tezcan Erdoğan ile sözleşme imzaladı. Tire 2021 FK'dan yapılan açıklamada, "Takımımız devre arası transfer çalışmaları kapsamında Tezcan Erdoğan ile anlaşma sağlamıştır. Tezcan'a hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.



Futbola Foça Belediyespor'da başlayan 26 yaşındaki forvet, amatör olarak Başakşehirspor, Bornova 1877 ve Belediye Bolvadin Termaspor'da oynadıktan sonra Çatalcaspor'da profesyonel olup, Anadolu Üniversitesi'nde de top koşturdu. Sezonun ilk yarısında 14 maçta 2 gol atan Tezcan, kariyerinde 3'üncü Lig'de 38 maçta 5 kez rakip fileleri sarstı. Kupada 1 kez şans bulan tecrübeli futbolcu Bölgesel Amatör Lig'de ise 36 karşılaşmada 11 gol kaydetti.



