Haber Tarihi: 25 Eylül 2024 17:31 - Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024 17:31

Tabii Spor Canlı İzle! TRT Tabii Canlı Yayın İzle Şifresiz | Tabii Spor ücretli mi, Tabii üyelik ücreti ne kadar?

TRT Tabii canlı maç yayını izleme ekranı, 25 Eylül tarihinde Tabii Spor üzerinden yayınlanacak olan Avrupa Ligi mücadeleleri dolayısıyla sporseverlerin odaklandığı konulardan oldu. TRT Tabii platformunda hem yetişkinler hem de çocuklar için hazırlanmış birçok proje yer alırken, Tabii frekans ayarı, üyelik ücreti ve nasıl izleneceği de ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Bu akşam yayınlanan bazı Avrupa Ligi maçlarını internet üzerinden TRT'nin ücretsiz dijital platformu TABİİ'den de naklen takip edebilirsiniz. Peki, Tabii ücretli mi, paralı mı? TRT Tabii üyelik ücreti ne kadar? TRT Tabii nasıl izlenir, televizyondan izlenir mi? İşte, TRT Tabii canlı yayın izleme ekranı ve ayrıntılar.

Tabii Spor Canlı İzle! TRT Tabii Canlı Yayın İzle Şifresiz | Tabii Spor ücretli mi, Tabii üyelik ücreti ne kadar?
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TRT Tabii canlı yayın izleme bilgisi, Avrupa Ligi mücadelelerini takip etmek isteyen ekran başındaki futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Türkiye'nin yerli Netflix'i olması planlanan TRT'nin dijital platformu Tabii 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin resmi yayıncısı oldu. Bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçları da TRT ekranlarından yayınlanacak. İzleyenler TRT'yi Tabii uygulaması üzerinden de naklen seyredebilecekler. Özellikle spor müsabakalarını seyretmek isteyenler TRT Tabii frekans ayarlama ve üyelik konularına yoğunlaştı. TRT'den yapılan açıklamada, bazı Şampiyonlar Ligi maçlarının şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'dan izleyicilerle buluşacağı belirtildi. Peki, Tabii ücretli mi, nasıl izlenir? İşte, TRT Tabii canlı yayın izleme bilgisi.

TRT TABİİ ÜCRETSİZ Mİ, NASIL İZLENİR?

TRT Tabii, 7 Mayıs'ta Türkiye'de kullanıma sunuldu. Platform ilk aşamada ücretsiz olarak kullanılabilecek. 2024'ün ilerleyen dönemlerinde ise platformun uluslararası pazarlara açılması planlanıyor. TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

TABİİ NEDİR?

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii platformu Türkçe, Arapça, Urduca İspanyolca ve İngilizce olmak üzere 5 farklı dilde yayın yapıyor. tabii, aksiyondan komediye tarihi dramadan animasyona kadar birçok orijinal içeriğe ev sahipliği yapıyor. Modern Doğu Masalları, Koyu Beyaz, Son Gün, Kapı, Hay Sultan, Şanzelize Düğün Salonu, Derin Mor, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Küçük Dahi İbn-i Sina, Akif, Şebeke, Adalet, Aşkımız Yeter, Dayton ve Yangın Günleri dahil olmak üzere toplamda 184 yeni bölüm ile 30'un üstünde proje yer almakta. Ayrıca çocuklar için animasyon içerikleri de platformda kendine yer alıyor. Aynı şekilde TRT'nin sevilen yapımları da platformda mevcut.

Bazı orijinal yapımların yeni sezonları, festivallerden ödüllerle dönen yeni lisanslı filmler, diziler ve belgeseller ile ses getirecek yeni orijinal yapımların da ekleneceği tabii, seçili ülkelerde test yayınına başladı. Platform yakında tüm dünyada izlenebilecek.

tabii'nin sosyal medya hesapları ise 30 milyonu aşan takipçiye ulaştı.

TRT ekranlarında yayınlanan spor müsabakalarının da canlı olarak izlenebildiği tabii, gelecek sezondan itibaren TRT 1 ve TRT Spor ile birlikte 3 yıl boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak.
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