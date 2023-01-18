Haber Tarihi: 18 Ocak 2023 00:37 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 00:37

Survivor elemesi kim gitti, Acun Ilıcalı Survivor eleme açıklaması

Survivor ilk elenen yarışmadı açıklandı. Acun Ilıcalı'nın eleme konseyinde duyurduğu habere göre bu sezonun ilk vedası ortaya çıktı. Elenen yarışmacı sosyal medyada şok etkisi yarattı.

Survivor elemesi kim gitti, Acun Ilıcalı Survivor eleme açıklaması
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Survivor 2023 elenen ilk yarışmacı belli oldu. Yarışmanın eleme konseyinden çıkan yarışmacı açıklandı. Yeni bölüm Survivor yayınında elenen ilk ismin kim olduğu duyuruldu.
Bilindiği gibi Survivor 2023 sezonunun ilk haftası sona erdi. İlk eleme heyecanının yapıldığı konseyde yarışmacılar eleme adaylarını seçti. Adaylar arasında en çok oy alan isim canlı yayında belli oldu.

SURVIVOR 2023 ELENEN İLK YARIŞMACI

Survivor 2023 ilk elenen yarışmacı Ümit Erdim oldu. Ümit Erdim, Survivor'da iddialı olan yarışmacılardan birisiydi. Büyük umutlarla yarışmaya gelen Ümit Erdim elenen ilk isim oldu.

ELEME ADAYLARI KİMDİ?

Eleme gecesinin olduğu Survivor'da 4 aday da Ünlüler takımından çıktı. Berdan Mardini, Kürşat, Ümit Erdim ve Seçkin Piriler'in eleme adayı olduğu Survivor'da bir isim yarışmaya veda etti. Survivor'da sezonun ilk haftasında yarışmaya veda eden isim Ümit Erdim oldu. Yarışmacılar Ümit Erdim'in elenmesinin ardından büyük şok yaşadı. Ümit Erdim yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Gidiyorum. Survivor 2023'ün şampiyonu kırmızı takımdan çıkacak, teşekkür ederim.

ACUN ILICALI'DAN ELEME AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı ise, "Erken bir veda oldu. Beklentim daha uzun süre beraber olmaktı. Bu seyircilerimizin verdiği karar. Bize de sana başarılar dilemek ve teşekkür etmek düşüyor." sözlerini kullandı.

ÜMİT ERDİM: "GİDİYORUM"
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Elenen ilk yarışmacı olan Ümit Erdim, Acun Ilıcalı'nın açıklamasından sonra ilk sözlerini söyledi.

Erdim'in oldukça üzgün olduğu gözlenirken "Gidiyorum, takımıma hala inanıyorum. Mücadeleye devam edecekler." sözlerini kullandı.

SURVIVOR ÜMİT ERDİM KİMDİR?


15 Haziran 1985 Kocaeli doğumlu oyuncu ve sunucu Ümit Erdim 37 yaşındadır. İlkokul ve ortaokuldan sonra İzmit Atılım Anadolu Lisesini bitirdi. 1998–2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda genç birimde oynadı.

Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena gibi dizilerde rol aldı.

Kilo verdiği için oyunculuk tekliflerinin gelmediğini belirten Erdim, kariyerine pilot olarak devam etme kararı almıştı.

ÜMİT ERDİM EVLİ Mİ?

Ümit Erdim Seda Çınar ile evlidir. Mutlu çiftin evliliğinden Ses ve Ela adında iki kızı bulunuyor.

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