Süper Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam edecek

Süper Lig'de 31. hafta 7 Temmuz'da oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.



Haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, 7 Temmuz'da saat 18.30'da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Günün diğer maçında ise lider Medipol Başakşehir, saat 21.00'de Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.



Lider Medipol Başakşehir'in en yakın takipçisi Trabzonspor ise 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30'da Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 31. haftanın maç programı şöyle:



7 Temmuz Salı:



18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)



21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)



8 Temmuz Çarşamba:



18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)



18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)



21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)



21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)



9 Temmuz Perşembe:



18.30 Çaykur Rizepor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)



21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)



21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)



