Süper Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam edecek

Süper Lig'de 31. hafta 7 Temmuz'da oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.
Haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, 7 Temmuz'da saat 18.30'da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Günün diğer maçında ise lider Medipol Başakşehir, saat 21.00'de Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.
Lider Medipol Başakşehir'in en yakın takipçisi Trabzonspor ise 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30'da Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 31. haftanın maç programı şöyle:
7 Temmuz Salı:
18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)
8 Temmuz Çarşamba:
18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
9 Temmuz Perşembe:
18.30 Çaykur Rizepor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)
21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
Haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, 7 Temmuz'da saat 18.30'da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Günün diğer maçında ise lider Medipol Başakşehir, saat 21.00'de Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.
Lider Medipol Başakşehir'in en yakın takipçisi Trabzonspor ise 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30'da Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 31. haftanın maç programı şöyle:
7 Temmuz Salı:
18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)
8 Temmuz Çarşamba:
18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
9 Temmuz Perşembe:
18.30 Çaykur Rizepor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)
21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)