Haber Tarihi: 13 Aralık 2023 15:21 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 15:21

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Maçlar ne zaman oynanacak?

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak sorusu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin son dakika açıklamasıyla yanıt buldu. Süper Lig ve diğer tüm lig maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Maçlar ne zaman oynanacak?
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TFF Yönetim Kurulunun Levent'te yaptığı toplantının ardından, tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiği açıklandı. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig'de bu hafta maç var mı? 

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Hakem Halil Umut Meler'e yönelik çirkin saldırı sebebiyle maçların süresiz ertelenmesine karar verilmişti. Sonrasında da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, sezonun devamıyla ilgili gelen soruya "Toplantıdan sonra açıklayacağız" cevabını vermişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bugün yaptığı basın toplantısında, "Tüm liglerdeki maçların ertelenmesi kararını almıştık. 19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacaktır." açıklamasında bulundu.

LİGLER BAŞLIYOR

TFF Başkanı Büyükekşi açıklamasında: "Yaptığımız toplantı sonucunda tüm liglerdeki maçların ertelenmesi kararını almıştık. 19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacaktır. Birbirimize şikayet etmek yerine birlik olarak sağduyulu hareket ederek başarılı olacağımıza inanıyoruz. Geldiğimiz günden beri de bunun altını çizmiştik. Atılması gereken adımları atmaya, sorunları çözmeye ve camiamızla birlikte tüm bunları yapmaya devam edeceğiz. Olayın olduğu saatten itibaren bu süreçte bize destek veren Infantino, Ceferin ve Collina'ya teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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