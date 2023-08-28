Haber Tarihi: 28 Ağustos 2023 10:10 - Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2023 10:10

Sultan Özcan kimdir? HDP Eş Genel Başkanı Sultan Özcan...

Hakkında kapatma davası bulunan ve aktif siyasi çalışmaları Yeşil Sol Parti'ye devredeceğini açıklayan Halkların Demokratik Partisi (HDP), 4'üncü olağanüstü kongresini gerçekleştirdi. Kongre'de yapılan seçimde partinin yeni eş genel başkanları Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak oldu. Peki, HDP Eş Genel Başkanı Sultan Özcan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sultan Özcan kimdir? HDP Eş Genel Başkanı Sultan Özcan...
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HDP'de yeni eş genel başkanların belirleneceği 4'üncü Olağanüstü Kongresi başladı. Kongrede Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak, HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları oldu. Peki, HDP Eş Genel Başkanı Sultan Özcan kimdir, kaç yaşında, nereli?  HDP'NİN YENİ EŞ BAŞKANI SULTAN ÖZCAN KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?
Partinin yeni Eş Genel Başkanı'nın Sultan Özcan, 1965 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde doğdu. Küçük yaşta ailesiyle birlikte Adana'ya giden Özcan, 1985 yılında Çukurova Üniversitesi'nde devlet memuru olarak çalışmaya başladı. 12 yıllık memuriyet hayatından sonra özel sektörde çeşitli alanlarda çalıştı. Özcan, çeşitli sendika ve dernek yönetimlerinde bulundu.

Kadın, emek ve ekoloji mücadelesinin içinde yer alan Özcan, iki dönemdir STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü olarak HDP MYK üyeliğine devam ediyor.

Ayrıca Özcan 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Halkların Demokratik Partisi 25. Dönem milletvekili adayı oldu. (

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