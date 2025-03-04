Haber Tarihi: 04 Mart 2025 12:13 - Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2025 12:13

Şubat ayı en çok satan otomobiller - 2025

ODMD Şubat ayı otomobil satışlarını açıkladı. Engelli muafiyetine getirilen sınırlama etkisiyle Corolla ilk defa Türkiye'de en çok satan otomobil olarak liderliğe imza atarken, elektrikli tarafta Tesla, Togg'u geçmeyi başardı. Dokuz yıldır Türkiye'nin en çok satan modeli Egea ise 2025 şubat listelerinde 4. sırada; işte detaylar...

Şubat ayı en çok satan otomobiller - 2025
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Türkiye otomobil pazarında şubat ayında en çok satan modeller belli oldu. EBS Danışmanlık tarafından açıklanan verilere göre, 76.021 adet otomobilin satıldığı şubat ayında liderlik koltuğuna Toyota Corolla oturdu. Corolla, 4.574 adetlik satış ve %6,02'lik pazar payı ile rakiplerini geride bıraktı.

İlk 5'te Renault ve Tesla da Yer Aldı

Toyota Corolla'nın ardından Renault Clio HB 3.749 satışla ikinci sırada yer alırken, Tesla Model Y ise 3.310 adetlik satışla üçüncü sıraya yerleşti. Dördüncü sırada Fiat Egea Sedan (3.293 adet) bulunurken, Renault'un bir diğer modeli Megane Sedan (3.054 adet) beşinci sırada kendine yer buldu.

TOGG İlk 10'da

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG T10X, şubat ayında 2.038 adet satış gerçekleştirerek 8. sırada yer aldı. Elektrikli araç pazarındaki güçlü rakiplerinden biri olan Tesla Model Y'nin ardından gelen TOGG, yerli tüketicinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

SUV Modellerin Yükselişi Dikkat Çekti

Listede SUV ve crossover araçlara olan ilginin arttığı gözlemlendi. Toyota C-HR, BYD Seal U DM-i, Fiat Egea Cross, Peugeot 3008, Toyota Corolla Cross ve Citroen C4X gibi modeller SUV segmentinde önemli satış rakamlarına ulaştı.

İşte Şubat Ayının En Çok Satan İlk 10 Modeli:

Toyota Corolla – 4.574 adet
Renault Clio HB – 3.749 adet
Tesla Model Y – 3.310 adet
Fiat Egea Sedan – 3.293 adet
Renault Megane Sedan – 3.054 adet
Toyota C-HR – 2.318 adet
BYD Seal U DM-i – 2.046 adet
TOGG T10X – 2.038 adet
Opel Corsa – 1.926 adet
Hyundai i20 – 1.872 adet

Şubat ayında toplam otomobil satışları 76.021 adet olarak gerçekleşirken, pazarın en çok satan modelleri arasında farklı segmentlerden araçlar yer aldı. Toyota, Renault, Tesla ve Fiat gibi markalar listenin üst sıralarında yer alarak pazarın en çok tercih edilenleri oldu.
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