Şubat ayı en çok satan otomobiller - 2025

Türkiye otomobil pazarında şubat ayında en çok satan modeller belli oldu. EBS Danışmanlık tarafından açıklanan verilere göre, 76.021 adet otomobilin satıldığı şubat ayında liderlik koltuğuna Toyota Corolla oturdu. Corolla, 4.574 adetlik satış ve %6,02'lik pazar payı ile rakiplerini geride bıraktı.

Toyota Corolla'nın ardından Renault Clio HB 3.749 satışla ikinci sırada yer alırken, Tesla Model Y ise 3.310 adetlik satışla üçüncü sıraya yerleşti. Dördüncü sırada Fiat Egea Sedan (3.293 adet) bulunurken, Renault'un bir diğer modeli Megane Sedan (3.054 adet) beşinci sırada kendine yer buldu.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG T10X, şubat ayında 2.038 adet satış gerçekleştirerek 8. sırada yer aldı. Elektrikli araç pazarındaki güçlü rakiplerinden biri olan Tesla Model Y'nin ardından gelen TOGG, yerli tüketicinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Listede SUV ve crossover araçlara olan ilginin arttığı gözlemlendi. Toyota C-HR, BYD Seal U DM-i, Fiat Egea Cross, Peugeot 3008, Toyota Corolla Cross ve Citroen C4X gibi modeller SUV segmentinde önemli satış rakamlarına ulaştı.

Toyota Corolla – 4.574 adet

Renault Clio HB – 3.749 adet

Tesla Model Y – 3.310 adet

Fiat Egea Sedan – 3.293 adet

Renault Megane Sedan – 3.054 adet

Toyota C-HR – 2.318 adet

BYD Seal U DM-i – 2.046 adet

TOGG T10X – 2.038 adet

Opel Corsa – 1.926 adet

Hyundai i20 – 1.872 adet



Şubat ayında toplam otomobil satışları 76.021 adet olarak gerçekleşirken, pazarın en çok satan modelleri arasında farklı segmentlerden araçlar yer aldı. Toyota, Renault, Tesla ve Fiat gibi markalar listenin üst sıralarında yer alarak pazarın en çok tercih edilenleri oldu.