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Stoke City, Ndiaye'nin alternatifi için harekete geçti

Badou Ndiaye'nin forma giydiği Stoke City, orta saha oyuncusu Sam Clucas'ı kadrosuna katmak için Swansea City'e teklif yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Stoke City, Ndiaye'nin alternatifi için harekete geçti
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09 Ağustos 2018 00:03
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Badou Ndiaye'nin takımı Stoke City, orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Stoke City, orta saha oyuncusu Sam Clucas için Swansea City'e 10 milyon euro teklif etti.

Haberde; Stoke City'nin menajeri Garry Rowett'ın talimatıyla Swansea City'e sürpriz bir şekilde teklif yapıldığı belirtildi.

Hull City'den 2017 yılında Swansea City'e 16 milyon euroya transfer olan 27 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon 39 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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