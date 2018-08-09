Stoke City, Ndiaye'nin alternatifi için harekete geçti

kiralık olarak kadrosuna katmak istediğitakımı, orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti.İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Stoke City, orta saha oyuncusu Sam Clucas için Swansea City'e 10 milyon euro teklif etti.Haberde; Stoke City'nin menajeri Garry Rowett'ın talimatıyla Swansea City'e sürpriz bir şekilde teklif yapıldığı belirtildi.Hull City'den 2017 yılında Swansea City'e 16 milyon euroya transfer olan 27 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon 39 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.