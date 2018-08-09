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Stoke City, Badou Ndiaye'nin alternatifini transfer etti!

Badou Ndiaye'nin forma giydiği Stoke City, orta saha oyuncusu Sam Clucas'ı kadrosuna kattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Stoke City, Badou Ndiaye'nin alternatifini transfer etti!
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09 Ağustos 2018 19:38
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Badou Ndiaye'nin takımı Stoke City, orta sahaya takviye yaptı.

Stoke City, orta saha oyuncusu Swansea City'den Sam Clucas'ı transfer ettiğini açıkladı. Transferin 10 milyon Euro bonservis ücretiyle tamamlandığı belirtildi. 

Stoke City'nin menajeri Garry Rowett'ın talimatıyla gerçekleştiği öğrenildi. 

Hull City'den 2017 yılında Swansea City'e 16 milyon euroya transfer olan 27 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon 39 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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