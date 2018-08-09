Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Badou Ndiaye'nin takımı Stoke City, orta sahaya takviye yaptı.
Stoke City, orta saha oyuncusu Swansea City'den Sam Clucas'ı transfer ettiğini açıkladı. Transferin 10 milyon Euro bonservis ücretiyle tamamlandığı belirtildi.
Stoke City'nin menajeri Garry Rowett'ın talimatıyla gerçekleştiği öğrenildi.
Hull City'den 2017 yılında Swansea City'e 16 milyon euroya transfer olan 27 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon 39 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
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Stoke City, orta saha oyuncusu Swansea City'den Sam Clucas'ı transfer ettiğini açıkladı. Transferin 10 milyon Euro bonservis ücretiyle tamamlandığı belirtildi.
Stoke City'nin menajeri Garry Rowett'ın talimatıyla gerçekleştiği öğrenildi.
Hull City'den 2017 yılında Swansea City'e 16 milyon euroya transfer olan 27 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon 39 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın