Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu?

Sözleşleli öğretmenlik atamaları için süreç devam ediyor. Başvuruları kabul edilen adaylar, geride bıraktığımız temmuz ayında sözlü mülakatlara katılmışlardı. MEB bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev alacak olan adaylar tercihlerinde kullanacakları mülakat puanlarının ilan edilmesini bekliyor.

Puanların belli olduğunu ancak sonuçlar için açılan davaların sonucu beklediklerini aktaran Bakan Tekin, 20 bin öğretmen atamasının yapılması için Danıştay'dan karar çıkması gerektiğini söyledi. Mülakatlarla ilgili sürecin Danıştay kararına bağlı olduğunu hatırlatan Tekin, "Bu karara göre yüzde 50'si veya yüzde 100'üyle atama yapacağız" dedi.

Tekin'in açıklamaları şöyle:

"Mülakatsız atama yapılsın diyenler, dava açtılar. Ama biz zaten yüzde 100'ü yüzde 50'ye düşürdük. Danıştayda açılan dava süreci devam ediyor. Danıştayın bu konuda vereceği karara göre, öğretmen arkadaşların mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız. Burada bu karara kadar beklemek durumundayız. Aksi durumda farklı tablolar, farklı durumlar ortaya çıkabilir."

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sonuçlar e-Devlet sisteminde yer alan"Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden görüntülenebilecek.