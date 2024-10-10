Haber Tarihi: 10 Ekim 2024 15:42 - Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024 15:42

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu?

Sözleşmeli öğretmen adayları temmuz ayından bu yana sözlü mülakat sonuçlarını bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin sorulara geçtiğimiz günlerde açıklık getirmiş, açılan davanın sonucu beklediklerini duyurmuştu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu?
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Sözleşleli öğretmenlik atamaları için süreç devam ediyor. Başvuruları kabul edilen adaylar, geride bıraktığımız temmuz ayında sözlü mülakatlara katılmışlardı. MEB bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev alacak olan adaylar tercihlerinde kullanacakları mülakat puanlarının ilan edilmesini bekliyor.

MÜLAKAT SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

Puanların belli olduğunu ancak sonuçlar için açılan davaların sonucu beklediklerini aktaran Bakan Tekin, 20 bin öğretmen atamasının yapılması için Danıştay'dan karar çıkması gerektiğini söyledi. Mülakatlarla ilgili sürecin Danıştay kararına bağlı olduğunu hatırlatan Tekin, "Bu karara göre yüzde 50'si veya yüzde 100'üyle atama yapacağız" dedi.

Tekin'in açıklamaları şöyle:

"Mülakatsız atama yapılsın diyenler, dava açtılar. Ama biz zaten yüzde 100'ü yüzde 50'ye düşürdük. Danıştayda açılan dava süreci devam ediyor. Danıştayın bu konuda vereceği karara göre, öğretmen arkadaşların mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız. Burada bu karara kadar beklemek durumundayız. Aksi durumda farklı tablolar, farklı durumlar ortaya çıkabilir."

MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sonuçlar e-Devlet sisteminde yer alan"Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden görüntülenebilecek.
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