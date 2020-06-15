Son dakika! Bilgöl'de 5.5 şiddetinde deprem oldu | Son depremler....

AFAD'a göre 5.6 şiddetinde



AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.51'te Karlıova'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem Bingöl Kayapınar - Karlıova'da meydana geldi. 09:51'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.5 olarak ölçülürken derinlik 5 KM olarak belirlendi.





AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.51'te Karlıova'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem Bingöl Kayapınar - Karlıova'da meydana geldi. 09:51'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.5 olarak ölçülürken derinlik 5 KM olarak belirlendi.

Son dakika haberine göre Bingöl'de bir kez daha deprem oldu. Bugün saat 09.51'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi.Dün Bingöl'de meydana gelen deprem bir çok çevre ilde hissedilmişti. Bugün de aynı bölgede Kayapınar Karlıova'da 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi.