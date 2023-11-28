Shakhtar Donetsk Royal Antwerp Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Shakhtar Donetsk Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Shakhtar Donetsk Royal Antwerp ile karşı karşıya geliyor. Marino Pusic yönetimindeki Shakhtar Donetsk, sahasında Mark van Bommel'in ekibi Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Peki, Shakhtar Donetsk Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Shakhtar Donetsk Royal Antwerp maçı canlı izleme detaylarıVolkspark Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.Polonyalı hakem Bartosz Frankowski'nin yöneteceği karşılaşma EXXEN ve TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta sahasında Barcelona'yı 1-0 mağlup etmişti.Antwerp ise deplasmanda Porto'ya 2-0 mağlup olmuştu.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)23.00 Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya)20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)