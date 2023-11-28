Haber Tarihi: 28 Kasım 2023 13:34 - Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 13:34

Shakhtar Donetsk Royal Antwerp Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Shakhtar Donetsk Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Shakhtar Donetsk Royal Antwerp maçı canlı izle şifresiz izle | Shakhtar Donetsk Royal Antwerp maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Antwerp ile karşılaşacak. Şifresiz olarak canlı izlenebilecek olan Shakhtar Donetsk Royal Antwerp maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Shakhtar Donetsk Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Shakhtar Donetsk Royal Antwerp maçı canlı izleme detayları

Shakhtar Donetsk Royal Antwerp Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Shakhtar Donetsk Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Shakhtar Donetsk Royal Antwerp ile karşı karşıya geliyor. Marino Pusic yönetimindeki Shakhtar Donetsk, sahasında Mark van Bommel'in ekibi Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Peki, Shakhtar Donetsk Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Shakhtar Donetsk Royal Antwerp maçı canlı izleme detayları
SHAKHTAR DONETSK – ROYAL ANTWERP MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ

SHAKHTAR DONETSK - ANTWERP MAÇI SAAT KAÇTA?

Volkspark Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

SHAKHTAR DONETSK - ANTWERP MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonyalı hakem Bartosz Frankowski'nin yöneteceği karşılaşma EXXEN ve TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.

Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta sahasında Barcelona'yı 1-0 mağlup etmişti.

Antwerp ise deplasmanda Porto'ya 2-0 mağlup olmuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTANIN MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:


Bugün:

20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)

23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)

23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)

23.00 Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya)

Yarın:

20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)

20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)

23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)

23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)

 
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