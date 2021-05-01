Seyahat izin belgesi (2021 YENİ) almak istiyorum

Seyahat izin belgesi almak, seyahat izin belgesi nasıl çıkarılır? Seyahat izin belgesi resmi başvuru, e-devlet seyahat izni başvuru linki, seyahat izni başvuru sonuçları konularına ilişkin resmi bilgileri sizler için derledik.

01 Mayıs 2021 13:07
Seyahat izin belgesi (2021 YENİ) almak istiyorum
Seyahat izin belgesi çıkarma isteyenler gerekli resmi kurumlara başvurularını yapıyor. Son olarak yapılan resmi açıklamada "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir" ifadeleri kullanılmıştı. Bu açıklamadan sonra izin belgegsi çıkarma isteyenler gerekli işlemleri yapmaya koyuldu.
Seyahat izin belgesi almak için e-devlet üzerinden başvuru yapabilir veya ALO 199 arayarak izin belgesi çıkarma talebinde bulunabilirsiniz.

SEYAHAT İZİN BELGESİ E-DEVLET ÜZERİNDEN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

SEYAHAT İZİN BELGESİ ÇIKARMA UYGULAMALI ANLATIM VİDEO YOUTUBE



İZİN BELGESİ ÇIKARTMA

Seyahat izin belgesi çıkartma, ALO 199 üzerinden veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.



İZİN BELGESİ SONUÇ ÖĞRENME

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİNİ NASIL ALABİLİRİM?

Şehirler arası seyahat yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SEYAHAT İZİN BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Seyahat izin belgesi almak için kimlerin başvurabileceğine ilişkin açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede şu ifadeler yer aldı;

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların şehirlerarası seyahatine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Buna karşın, zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşunca görevlendirilmiş olan kamu görevlileri kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacak.



Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik onaylanarak cenaze yakınlarına seyahat izin belgesi oluşturulacak.

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuran vatandaşlardan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek ve Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak gerçekleştirilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLECEK KİŞİLER

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan en fazla 2 kişi, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen ve 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge ve bilgiyle ibraz edenler; ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan ve ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ EK GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, tüm valiliklere "Seyahat İzin Belgesi" ile ilgili ek genelge gönderdi.

Genelgeye göre, zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş kamu görevlilerinin yanı sıra profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş milli sporcular, yöneticilerle hakem, gözlemci, temsilci gibi diğer görevlilerin her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak. Ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeyecek.



Uçak, tren, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerde toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletme veya firmalar bu hususa ilişkin kontrol yapacak.Kimlik kartı ve görev belgesi düzenlenmiş kişilerin ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeden toplu ulaşım araçlarına kabulleri sağlanacak.

Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevlilerinin şehirlerarası seyahatlerine izin verilecek ve seyahat izin belgesi istenmeyecek.

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLERARASI YASAK VAR MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir.



İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'NUN TAM KAPANMA AÇIKLAMALARI

Diğer Haberler

Beşiktaş artık şampi... Beşiktaş Beşiktaş artık şampi...
Chelsea'nin 42 yıllık derbi serisi! Chelsea Chelsea'nin 42 yıllık derbi serisi!
YORUM: Beşiktaş - Hatayspor Futbol YORUM: Beşiktaş - Hatayspor
Inter, şampiyonluk özlemini noktalıyor Inter Inter, şampiyonluk özlemini noktalıyor
Adana Valiliği'nden seyirci açıklaması! Spor Toto 1. Lig Adana Valiliği'nden seyirci açıklaması!
Beşiktaş Hatayspor maçı İZLE (bein sports izle linki) Gündem Beşiktaş Hatayspor maçı İZLE (bein sports izle linki)
bein connect izle, Beşiktaş Hataysporsi canlı izle, Beşiktaş Hatay izle Gündem bein connect izle, Beşiktaş Hataysporsi canlı izle, Beşiktaş Hatay izle
Beşiktaş Hatayspor maçı digitürk canlı izle bein sports link Gündem Beşiktaş Hatayspor maçı digitürk canlı izle bein sports link
Beşiktaş Hatayspor maçı BEIN izle, Beşiktaş Hatay izle Gündem Beşiktaş Hatayspor maçı BEIN izle, Beşiktaş Hatay izle
Daha fazla göster
1 Türkiye'de günün koronavirüs vaka sayısı açıklandı!
2 Lazio'nun Kovid-19 cezası yükseltildi
3 Samsunspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif
4 Türkiye'de günün koronavirüs vaka sayısı açıklandı!
5 Zenit'ten taraftarlarına ücretsiz koronavirüs aşısı
6 Günün koronavirüs tablosu paylaşıldı
7 Günün koronavirüs tablosu paylaşıldı
8 Günün koronavirüs vaka sayısı açıklandı
9 Muğla'da yat yarışları ertelendi
10 Türkiye'de günün koronavirüs vaka sayısı açıklandı!
yukarı ok