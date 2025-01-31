Samsunspor'da yeni stadyum planı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, 24 saat yaşayan ve günün her saatinde kullanılabilecek ve kulübün gelir kaynaklarının arttırılmasını sağlayacak yeni bir stat yapılması hayalini kurduklarını söyledi.Bilen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni statla ilgili taraftarlardan yoğun talep geldiğini dile getirdi.Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Samsunspor'un kaynakları ile yeni stadyum yapılması konusunda düşüncesi olduğunu ifade eden Bilen, "dedi.Bilen, siyasilerin ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın hem taraftarların hem de camianın bu çağrısına kayıtsız kalmayacağına inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:Samsunspor'un şu anda maçlarını oynadığı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu 2017'de hizmete açılmıştı.