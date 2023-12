Salavatı Kübra duası okunuşu (Türkçe, Arapça oku) dinle | Salavatı Kübra duası fazileti ve okuyanların yorumları

Salavatı Kübra, okunmasında çeşitli faydaları olan ve kişilere huzuru aralayan bir duadır. Her kim bu duayı bırakmadan düzenli olarak okursa Allah ona çeşitli ikramlarda bulunacaktır. Peki Salavatı Kübra duası fazileti ve okuyanların yorumları nedir? İşte Salavatı Kübra duası Türkçe, Arapça okunuşu



SALAVATI KÜBRA DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel mürselin.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyiden nebiyyin.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyides sadikun.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyider raki'in.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyides sacidin.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel kaidin.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel kaimin.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel musallin.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidez zakirin.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyideş şahidin.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel evvelin.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel ahirin.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya rasülallah.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya nebiyyallah.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya habiballah.



-Elfü elfü salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya men ekremehüllah.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya men azzemehüllah.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya men şerrafehüllah.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya men ezherehüllah.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya menihterahüllah.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya men savverahüllah.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya men abedellah.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya hayra halkıllah.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya hatame rusülillah.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya sultanel enbiya.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya burhanel esfiye.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya mustafa.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya mualla.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya mücteba.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya müzekki.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya mekkiyyü.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya medeniyyü.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya arabiyyu.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya kuraşiyyu.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya haşimiyyu.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya ebtahıyyu.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya zemzemiyyu.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya tihamiyyü.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya ümmiyyu.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke seyyide veledi adem.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Ahmed.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Muhammed.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya taha.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya yasin.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya müddessir.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya sahibel kevser.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya şafia yevmil mahşer.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya sahibettac.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya sahibel mi'rac.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel muhsinin.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel kevneyni vessekaleyn.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya sahıben na'leyn.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidi ya rasülallahi ya hatemel enbiyai vel mürselin.



-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya nebiyyallahi yevmeddin. Sübhane rabbike rabbil izzeti a'mma yasifün ve selamün a'lel mürselin vel hamdülillahi rabbil a'lemin . Amin.



SALAVATI KÜBRA DUASI FAZİLETİ



Salavat-ı Kübra, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) salat ve selam getirmek amacıyla okunan özel bir dua ve zikirdir. Bu dua, Müslümanlar arasında sevilen ve çokça okunan bir salavattır. Salavat-ı Kübra'nın fazileti, pek çok hadis-i şerifte ve İslam alimlerinin eserlerinde geçmiştir. Bu salavatın okunması, birçok manevi fayda sağladığına inanılan bir ibadettir.



Salavat-ı Kübra'nın fazileti ile ilgili hadis-i şeriflerden biri şu şekildedir:



"Her kim cuma gecesi ve cuma günü 100 kere salat-ı münciye olan (Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed) okursa, Allah o kimseyi 100 hâcetini yerine getirir. Onun 70 hâceti dünyevi, 30 hâceti de uhrevi olup, arşın gölgesinde gölge bulduğu gibi, Kıyamet gününde de Allah'ın arşının gölgesinde gölge bulur." (Kenzü'l-Ummâl, Hadis no: 22422)



Bu hadis, Salavat-ı Kübra'nın özellikle cuma günü ve gecesinde okunmasının faziletine vurgu yapmaktadır. Salavat-ı Kübra'yı okuyan kişinin duaları kabul olur, dünyevi ve uhrevi hâcetleri Allah tarafından yerine getirilir.



Salavat-ı Kübra, aynı zamanda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) derin bir sevgi ve saygı ifadesidir. Müslümanlar, bu salavatı okuyarak Peygamberlerine dua etmek ve O'na selam göndermek istemektedirler.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: